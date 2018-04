Atalanta – Torino: tabellino e risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Torino: formazioni e tabellino in tempo reale della sfida valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Domenica 22 aprile alle ore 15 andrà in scena Atalanta – Torino, incontro valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Sfida con vista sulla prossime Europa League. Da una parte c’è la compagine orobica che nell’ultimo turno ha vinto senza troppi problemi in casa del Benevento e in classifica occupa la settima posizione con 52 punti. Dall’altra parte ci sono i Granata che, invece, arrivano da due pareggi consecutivi contro Chievo e Milan e in classifica occupano la decima posizione con 47 punti. A dirigere l’incontro dell’Atleti Azzurri D’Italia sarà il signor Aureliano della sezione di Bologna.

Tabellino minuto per minuto



QUI ATALANTA – Non ha particolari problemi di formazione Gasperini che potrebbe confermare, in linea di massima, l’undici visto a Benevento quindi 3-4-1-2 con Berisha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Toloi, Caldara e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in regia mentre sulle corsie esterne Hateboer e Gosens. In attacco Cristante a supporto del tandem offensivo composto da Petagna e Gomez.

QUI TORINO – Problemi in vista per Mazzari che, tra infortuni e squalifiche, potrebbe perdere almeno cinque titolari. I suoi dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto difensivo composto da N’Koulou, Burdisso e Moretti. A centrocampo Rincon e Acquah in cabina di regia con Ansaldi e Molinaro sulle corsie esterne mentre in attacco Ljajic ed Edera a supporto di Belotti.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna, Gomez. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; Ansaldi, Rincon, Acquah, Molinaro; Ljajic; Edera, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Aureliano della sezione di Bologna

Guardalinee: Schenone e Tasso

Quarto uomo: Rapuano

Var: Guida

Assistente Var: Fiorito

Stadio: Atleti Azzurri D’Italia