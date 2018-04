Cagliari – Bologna: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Cagliari – Bologna: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni e risultato. Cronaca in diretta e tabellino in tempo reale della sfida in programma domenica 22 aprile 2018 dalle ore 12.30

CAGLIARI – Domenica 22 aprile, allo stadio Sardegna Arena, si gioca Cagliari–Bologna, gara valida per la trentaquattresima giornata del Campionato di Serie A, quindicesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 12.30. Sarà una gara molto importante soprattutto per i padroni di casa, dopo il ko di San Siro contro l’Inter, che cercheranno punti preziosi in chiave salvezza al cospetto della formazione ospite che ha acquisito la salvezza da diverse settimane. I punti di vantaggio degli isolani sul Crotone, terzultimo in classifica, sono ridotti a quattro e resta da vedere se possono essere sufficienti a cinque domeniche dal termine. Il Cagliari è quindicesimo a 32 punti mentre il Bologna è undicesimo a 38 punti.

QUI CAGLIARI – Mister Lopez ritroverà a centrocampo Cigarini e Barella, che rientreranno dalle rispettive squalifiche. A centrocampo Lykogiannis partirà dal primo minuto. In attacco sarà del match Pavoletti, che farà coppia con Sau. Possibile il recupero di Farias che si accomoderà in panchina, pronto ad essere utilizzato a gara in corso.

QUI BOLOGNA – L’allenatore Donadoni non avrà a disposizione Destro in attacco: al suo posto giocherà Avenatti. Ritornerà De Maio nel reparto arretrato, con Poli a centrocampo e Palacio nel tridente offensivo. Nagy sarà nel trio di centrocampo.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Davide Doveri (esordio in Serie A Tim il 1 marzo 2010) della sezione di Roma 1. Titolare di qualifica di internazionale dal 2018, l’impiegato di Volterra vanta 125 partite in Serie A Tim, 574 cartellini gialli, 12 espulsioni e 47 rigori concessi. Undici i precedenti con il Cagliari in Serie A Tim: 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Quattordici con il Bologna: 1 vittorie,5 pareggi e 8 sconfitte. Liberti e Di Fiore saranno gli assistenti, con Martinelli come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Maresca e Tegoni.

Statistiche e precedenti

Cagliari e Bologna si sono affrontate in Sardegna, in gare di Serie A per un totale di 29 precedenti, di cui 26 in Serie A, con il bilancio che sorride decisamente agli isolani con 12 vittorie, 13 pareggi e 4 affermazioni degli emiliani. Sono passati sei anni dall’ultimo successo dei padroni di casa che risale al 21 ottobre 2012, quando a decidere la sfida fu Nainggolan.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

La gara fra Cagliari e Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Super Calcio, e sarà anche visibile in streaming per i soli abbonati attraverso Sky Go

Segui la diretta testuale di Cagliari-Bologna. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 11.45 Poi, a partire dalle ore 12.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Pisacane, Ceppitelli, Caligara, Cossu, Ionita, Lykogiannis, Kouadio, Tetteh, Giannetti, Han, Ceter. Allenatore: Lopez.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Dzemaili, Nagy, Poli; Verdi, Avenatti, Palacio. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, De Maio, Krafth, Keita, Romagnoli, Pulgar, Crisetig, Orsolini, Avenatti, Falletti, Palacio. Allenatore: Donadoni.