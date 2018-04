CAGLIARI – Tutto è pronto per la sfida tra Cagliari e Bologna. Sono state annunciate le formazioni. Modulo 3-5-2 per Lopez con Cagno in porta e difesa composta da Pisacane, Ceppitelli e Castan. In mezzo al campo Barella, Cigarini e Ionita; sulle corsie Faragò e Padoin. Davanti Sau e Pavoletti. Donadoni risponde con un modulo speculare. Con Mirante tra i pali e pacchetto difensivo formato da Gonzalez, Romagnoli e De Maio. A centrocampo Poli, Crisetig e De Maio; sulle corsie Orsolini e Masina. In attacco Verdi e Palacio.

Cagliari – Bologna, le formazioni ufficiali del match

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. A disposizione: Crosta, Rafael; Andreolli, Lykogiannīs, Romagna; Caligara, Deiola; Céter, Giannetti, Han. Allenatore: Lopez.

BOLOGNA (3-5-2): Mirante; Gonzalez, Romagnoli, De Maio; Orsolini, Poli, Crisetig, Dzemaili, Masina; Verdi, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Mbaye, Keita, Krafth, Nagy, Falletti, Krejci, Di Francesco, Avenatti. Allenatore: Donadoni.

