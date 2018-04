Calcio a 5, in arrivo il Campionato Italiano over 40

In arrivo la prima edizione del Campionato italiano over 40 di calcio. Ad annunciarlo è stata la Divisione Calcio a 5. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli

ROMA – La Divisione Calcio a 5 ha annunciato che a breve arriverà la prima edizione del Campionato Italiano Over 40, che vedrà in campo tanti protagonisti del passsato, pronti a rimettersi gli scarpini e a riprendere a giocare. Una sorta di “Ritorno al Futuro”, prendendo in prestito dal cinema l’indimenticabile trilogia prodotta da Steven Spielberg. Una “testimonianza vivente” dell’evoluzione dal calcetto al futsal.

Articolazione della manifestazione e modalità di iscrizione

La manifestazione si articolerà in due fasi. Una prima fase a gironi che si giocherà in impianti di gioco messi a disposizione dalla stessa Divisione Calcio a cinque. Una seconda, quella conclusiva, con una finale in sede unica, il PalaCarucci di Terracina, nell’ultima settimana di giugno. Un evento che decreterà la prima formazione campione d’Italia Over 40.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il comunicato ufficiale con le modalità di iscrizione e il regolamento della manifestazione.

La Divisione Calcio a cinque, intanto, ha attivato la casella mail over40@divisionecalcioa5.it per ogni chiarimento o informazione in merito.