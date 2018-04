Serie A, Lazio-Sampdoria: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio-Sampdoria, incontro valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

ROMA – Tra poco scenderanno in campo Lazio e Sampdoria nel match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per la Lazio con Felipe Anderson a supporto di Immobile mentre la Sampdoria risponde col 4-3-1-2 con Ramirez dietro la coppia d’attacco composta da Caprari e Zapata.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Ferrari, Andersen, Strinic; Praet, Torreira, Barreto, Ramirez, Caprari, Zapata.