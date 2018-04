Benevento – Atalanta: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Atalanta, formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca e il tabellino della sfida in programma mercoledì 18 aprile alle ore 18

BENEVENTO – Mercoledì 18 aprile alle ore 18 andrà in scena Benevento – Atalanta, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i sanniti che stanno disputando una seconda parte di stagione encomiabile ma la retrocessione è ormai ad un passo visto l’ultimo posto con 14 punti. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di De Zerbi ha pareggiato 2-2 in casa del Sassuolo. Dall’altra parte ci sono gli orobici che stanno lottando per obiettivi molto diversi: nell’ultimo turno è arrivato il pareggio casalingo contro l’Inter per la compagine di Gasperini che in classifica occupa l’ottava posizione con 49 punti. Ad arbitrare la gara sarà il signor Ghersini della sezione di Genova.

La cronaca minuto per minuto



QUI BENEVENTO – De Zerbi manderà in campo i suoi col classico 4-3-3 con Puggioni tra i pali, pacchetto difensivo composto da Letizia e Sagna sulle corsie esterne mentre al centro Tosca e Djimsiti. A centrocampo Sandro in cabina di regia con Djuricic e Cataldi mezze ali mentre in attacco Iemmello e Brignola a supporto di Diabatè che nelle ultime sei partite ha messo a segno sette gol, quattro negli ultimi due incontri.

QUI ATALANTA – Gasperini potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida di sabato contro l’Inter. La sua squadra potrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Berisha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Caldara e Masiello. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia mentre sulle fasce Gosens e Castagne. In attacco Cristante a supporto del tandem offensivo composto da Cornelius e Gomez.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Letizia, Tosca, Djimsiti, Sagna, Djuricic, Sandro, Cataldi, Iemmello, Diabatè, Brignola. Allenatore: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello, Gosens, De Roon, Freuler, Castagne, Cristante, Gomez, Cornelius. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Ghersini della sezione di Genova

Guardalinee: Manganelli e Crispo

Quarto uomo: Martinelli

Var: Doveri

Assistente Var: Di Vuolo

Stadio: Ciro Vigorito