Benevento-Atalanta 0-3, il tabellino: orobici al settimo posto

Il tabellino di Benevento-Atalanta 0-3 il risultato finale, reti di Freuler, Barrow e Gomez per gli ospiti che salgono al settimo posto.

BENEVENTO – Nel match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta espugna il Vigorito di Benevento 2-0 e sale al settimo posto in classifica. Vittoria con il minimo sforzo per la compagine orobica che passa in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie al gol di Freuler. Nella ripresa arriva il raddoppio del neo entrato Barrow e il tris di Gomez mentre nel mezzo il rigore sbagliato da De Roon. Con questo successo la squadra di Gasperini sale al settimo posto con 52 punti mentre il Benevento è ad un passo dalla retrocessione in Serie B.

IL TABELLINO

BENEVENTO (3-4-3): Puggioni; Billong (53′ Sagna), Djimsiti, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Parigini (68′ Iemmello); Brignola, Diabaté, Lombardi (53′ Djuricic). Allenatore: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini (46′ Castagne), Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Petagna (46′ Barrow), Gomez (89′ Bastoni). Allenatore: Gasperini

RETI: 21′ Freuler (A), 49′ Barrow (A), 67′ Gomez (A)

AMMONIZIONI: Mancini (A), Tosca (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Ciro Vigorito