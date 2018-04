Spal-Roma 0-3, il tabellino: giallorossi al terzo posto solitario

Il tabellino di Spal-Roma 0-3 il risultato finale, autogol di Vicari e reti di Nainggolan e Schick per i giallorossi che salgono momentaneamente al terzo posto solitario.

FERRARA – Tutto semplice per la Roma che, nel primo posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, batte 3-0 la Spal e sale momentaneamente al terzo posto solitario in classifica. La compagine di Di Francesco, rimaneggiata in vista della sfida di Liverpool, passa in vantaggio nel primo tempo grazie a un autogol di Vicari mentre nella ripresa i giallorossi chiudono i conti con le reti di Nainggolan e Schick. Con questa vittoria la squadra capitolina sale a quota 67 mentre la Spal resta quartultima.

IL TABELLINO

SPAL(3-5-2): Meret (79′ Gomis); Cionek, Vicari (38′ Grassi), Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella (46′ Simic), Everton Luiz, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

ROMA (4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini (78′ Gerson), Gonalons, Strootman (67′ Under); Nainggolan (74′ Perotti), El Shaarawy; Schick. Allenatore: Di Francesco

Reti: 33′ Aut. Vicari, 52′ Nainggolan, 60′ Schick (R)

Ammonizioni: Vicari, Everton Luiz, Schiattarella, Grassi (S), Strootman (R)

Espulsioni:

Recupero: 3′ pt, 3′ st

Stadio: Paolo Mazza