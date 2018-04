Spal – Roma: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Spal – Roma: presentazione del match, formazioni e cronaca del match valido per l’anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

FERRARA – Sabato alle ore 15 si giocherà Spal – Roma, primo anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre che stanno lottando per obiettivi diversi. Da una parte ci sono gli estensi che nel turno infrasettimanale hanno pareggiato 0-0 col Chievo e in campionato occupano la quartultima posizione con 29 punti, uno in più del Crotone. Dall’altra parte c’è la compagine di Di Francesco che, mercoledì, ha vinto col Genoa 2-1 ed in classifica occupa la terza posizione, insieme alla Lazio, con 64 punti. I giallo-rossi però hanno in testa la sfida di martedì in casa del Liverpool nell’andata della semifinale di Champions League, la prima di due sfide storiche.

QUI SPAL – Semplici non cambierà moltissimo rispetto alla sfida di mercoledì col Chievo quindi 3-5-2 classico con Meret tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Viviani in cabina di regia con Grassi e Schiattarella mezze ali mentre sulle corsie esterne Lazzari e Mattiello. In attacco tandem offensivo composto da Paloschi e Antenucci.

QUI ROMA – Di Francesco farà riposare sicuramente qualche titolare in vista dell’impegno in Champions League contro il Liverpool. La sua Roma potrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre al centro Manolas e Juan Jesus. A centrocampo De Rossi in cabina di regia con Pellegrini e Gerson mezze ali mentre in attacco Under ed El Shaarawy a supporto di Schick.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Gerson; Under, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco