Serie A, Spal-Roma: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Spal-Roma, primo anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15.

FERRARA – Tra poco, al Paolo Mazza di Ferrara, scenderanno in campo Spal e Roma nel match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Spal con Paloschi e Antenucci a comporre il tandem offensivo mentre la Roma risponde col 4-3-2-1 con Nainggolan ed El Shaarawy a supporto di Schick.

Le formazioni ufficiali

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

ROMA (4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Jonathan Silva; Lor. Pellegrini, Gonalons, Strootman; Nainggolan, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Di Francesco