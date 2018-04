Pronostici calcio del 22 aprile 2018: Serie A e B in primo piano

I suggerimenti per le scommesse del giorno 22 aprile 2018. Bolletta dedicata alla Serie A e ai posticipi della Serie B

I pronostici per domenica aprile 2018 riguardano i campionati di Serie A e B. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio. Tra queste anche lo scontro scudetto Juventus-Napoli.

Perugia-Ternana gol (ore 15)

Gara valida per la trentasettesima giornata del Campionato di Serie B. Il Perugia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Carpi e in classifica è quinto con 57 punti, in zona playoff. A quota 34 la Ternana, penultima, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Foggia.

Pescara-Spezia gol (ore 17.30)

Incontro valevole per la trentasettesima giornata del Campionato di Serie B. Il Pescara proviene dalla sconfitta rimediata sul campo dell Pro Vercelli e in classifica è soltanto diciassettesimo con 39 punti. Otto lunghezze in più per lo Spezia, undicesimo, che martedì scorso ha perso in casa dal Foggia.

Atalanta-Torino gol (ore 15)

Tra le partite in agenda la trentaquattresima giornata del Campionato di Serie A c’è Atalanta-Torino. Gli orobici provengono dalla vittoria per 0-3 ottenuta in trasferta sul campo del Benevento e in classifica ora sono settimi con 52 punti. Cinque lunghezze in meno per il Torino, decimo e reduce dal pareggio casalingo con il Milan.

Lazio-Sampdoria over 2,5 (ore 15)

Match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. La Lazio proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Fiorentina e in classifica è quarta con 64 punti. Tredici lunghezze in meno per la Sampdoria, decimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Bologna.

Juventus-Napoli gol (ore 20.45)

Scontro scudetto nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Un incontro dai precedenti favorevoli ai bianconeri che potrebbe essere determinante per il prosieguo del campionato, la quale le squadre arrivano distanziate di quattro lunghezze. La capolista Juve è reduce dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Crotone mentre il Napoli proviene dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese.

Udinese-Crotone 1 (ore 15)

Per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A si gioca anche Udinese Crotone. I padroni di casa provengono da dieci sconfitte consecutive e in classifica sono precipitati in quattordicesima posizione con 33 punti. Il Crotone è terzultimo con cinque punti in meno e nel turno precedente ha pareggiato in casa con la Juventus.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 21 aprile 2018

Perugia-Ternana gol (1,95)

Pescara-Spezia gol (1,70)

Atalanta-Torino gol (1,80)

Lazio-Sampdoria over 2,5 (1,42)

Juventus-Napoli gol (1,80)

Udinese-Crotone 1 (1,87)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 285 euro