Bologna – Milan 1-2: tornano a sorridere i rossoneri con Çalhanoğlu e Bonaventura

BOLOGNA –

La sintesi del match

Ingresso in campo delle squadre, il match è partito. In avvio disimpegno errato di Calabria che stava per favorire Poli ma bravo Zapata a chiudere. Fasi di studio, i ritmi sono piuttosto blandi in questo avvio. Al 14' tentativo in area per Palacio deviato da Zapata. Tre minuti più tardi l'ex Poli sugli sviluppi di un corner prova da posizione defilata e palla alta. Al 18' bandierina alzata per Orsolini che aveva centrato un palo quindi per Palacio che aveva ribattuto in area. Al 25' punizione di Verdi blocca Donnarumma. Al 26' problemi per Bonucci dopo uno scrontro fortuito con Palacio, si scalda Musacchio per precauzione. Al 33' la sblocca il Milan con Çalhanoğlu: sponda al limite di Cutrone per il turco e rasoterra molto preciso che si infila alla destra di Mirante, immobile nell'occasione. Tre minuto e Donnarumma dice di no a Mbaye che provava in area a colpire di testa sul primo palo, solo angolo per i rossoblu che trovano il pari sugli sviluppi con Orsolini. Un bel sinistro a centroarea di prima intenzione per il giovane calciatore rossoblu. Giacomelli però è al VAR per verificare un possibile tocco di braccio di Palacio appena prima della conclusione. Annullata la rete per il tocco del giocatore con una mano. Al 42' ci prova ancora Orsolini con il mancino dalla distanza ma la mira è errata. Allo scadere arriva il raddoppio di Bonaventura: palla persa da Pulgar e Çalhanoğlu trova il compagno in area. Bella finta del giocatore che si riporta il pallone in area sul sinistro che non lascia scampo a Mirante. Si chiude il primo tempo sullo 0-2 per il Milan.

Si riparte. Rossoneri che all'8 sfiora il tris con Cutrone che dal limite centra il palo a portiere battuto. Due minuti più tardi Çalhanoğlu in area per Suso ma il destro a tu per tu con Mirante termina clamorosamente alto. Al 14' a terra Suso in occasione dell'assist in area per Cutrone che fallisce una comoda occasione calciando debole su Mirante. Il giocatore resta in campo un pò dolorante. Al 16' destro dal limite di Palacio sporcato da Bonucci e palla che esce di un soffio. Sugli sviluppi mischia in area con i rossoneri che si salvano quindi fischiato fallo in attacco. Al 21' Bonucci a terra dopo uno scontro di gioco, probabile una ricaduta. Al 27' bella conclusione dal limite di Bonaventura che centra l'incrocio dei pali. Al 29' un colpo di testa sotto porta di De Maio su cross di Verdi e rossoblù che riaprono il match. Alla mezzora grande intervento di Donnarumma su Mbaye. Si chiude 1-2 la sfida del Dall'Ara.