Milan – Benevento: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Benevento: presentazione del match, le formazioni. Cronaca del partita valida per la 34a giornata di campionato. I rossoneri non centrano il successo da un mese

MILANO – Sabato 21 aprile alle ore 20.45 si giocherà Milan – Benevento, anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i rossoneri che stanno vivendo un periodo particolare visto che non perdono dal 31 marzo ma sono reduci da quattro pareggi consecutivi. La squadra di Gattuso non vince da un mese e nell’ultimo turno è arrivato l’ennesimo pari in casa del Torino. In classifica il Diavolo è al sesto posto con 54 ma dietro si avvicinano Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. Dall’altra parte ci sono i sanniti che sono ad un centimetro dalla retrocessione aritmetica in Serie B. 14 punti in classifica ed ultimo posto per la compagine di De Zerbi che, nel turno infrasettimanale, ha perso 3-0 in casa con l’Atalanta. Il match sarà diretto da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Sarà coadiuvato da i guardalinee Bottegoni e Prenna, quarto uomo Piscopo mentre al VAR ci sarà Abisso e Carbone.

Cronaca minuto per minuto

QUI MILAN – Qualche problema per Gattuso che deve fare la conta degli acciaccati a cominciare da Bonucci e Calhanoglu fino a Biglia. La sua squadra potrebbe scendere in campo cosi: 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto arretrato composto da Abate e Rodriguez sulle fasce mentre al centro Musacchio e Zapata. A centrocampo Montolivo in regia con Kessié e Bonaventura mezze ali mentre in attacco Suso e Borini a supporto di Cutrone.

QUI BENEVENTO – De Zerbi potrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 on Puggioni in porta, reparto arretrato composto da Sagna e Letizia sulle fasce mentre al centro Tosca e Djimsiti. A centrocampo Sandro in regia insieme a Cataldi mentre davanti Parigini, Djurici e Brignola a supporto di Diabatè.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. Allenatore: Gattuso

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Parigini, Djuricic, Brignola; Diabaté. Allenatore: De Zerbi