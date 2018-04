Milan – Benevento, le formazioni ufficiali del match

MILANO – Tutto è pronto a San Siro per la sfida che vede contrapposte Milan e Benevento. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Gattuso ha scelto il modulo 4-4-2 co Donnarumma in porta e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci-Zapata e da Calabria e Rodriguez sulle fasce. In mezzo al campo Kessie e Biglia; sulle corsie Borini e Bonaventura. In attacco Cutrone e Andre Silva. De Zerbi risponde con il 4-3-1-2 e quindi Puggioni tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Dijmsiti e Tosca e da Sagna e Letizia sulle fasce. A centrocampo Cataldi, Sandro e Djuricic.Viola di supporto alla coppia ‘attacco formata da Brignola e Iemmello.

Milan – Benevento, le formazioni ufficiali

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura; Cutrone, A. Silva. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Montolivo, Kalinic, Suso. Allenatore: Gattuso

Benevento (4-3-1-2): Puggioni; Sagna, Djmsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Viola; Brignola, Iemmello. Allenatore: De Zerbi.

SEGUI LA DIRETTA