SALERNO – Preziosa vittoria, in chiave playoff, per il Cittadella, che espugna per 3-1 l’Arechi sconfiggendo la Salernitana. Doppietta di Schenetti e gol di Salvi per la squadra di Venturato rendono vano il gol di Schiavi che aveva momentaneamente rimesso in discussione il punteggio. Con questo successo i veneti raggiungono quota 55 punti. mentre i campani restano a 44 punti.

Salernitana-Cittadella 1-3, il tabellino

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Monaco (dal 22′ pt. Schiavi), Tuia, Vitale; Minala, Ricci, Kiyine; Rosina (dal 28′ st. Bocalon), Palombi (dal 12′ st. Rossi), Sprocati. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Signorelli, Della Rocca, Akpa Akpro, Orlando, Di Roberto, Asmah, Russo. Allenatore: Colantuono

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Scaglia, Benedetti; Bartolomei, Iori (dal 19′ st. Pasa), Settembrini; Schenetti; Kouame (dal 37′ st. Vido), Arrighini (dal 26′ st. Strizzolo). A disposizione: Paleari, Lora, Chiaretti, Pezzi, Adorni, Maniero. Allenatore: Venturato

Reti: 18′ pt. Schenetti, 36′ pt. Salvi, 7′ st. Schiavi, 35′ st. Schenetti

Ammonizioni: 31′ pt, Minala, 9′ st. Iori, 4′ st, Settembribi, 23′ st. Casasola, 29′ st. Vitale, 32′ st. Tuia,

Recupero: 4′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

Arbitro: Guccini

Assistenti: Rossi, Vecchi

Quarto Uomo: Nicoletti

Stadio: Arechi