Pagelle 8° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 8° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

ROMA – L’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con il pirotecnico 3-3 tra Lazio e Atalanta. Gli orbici pasano in vantaggio con una doppietta di Muriel e un gol di Gomez e si fanno rimontare da due rigori realizzati da Immobile e da una rete di Correa. Il Napoli batte 2-0 il Verona: decide una doppietta di Milik.Due reti di Cristiano Ronaldo e Pjanic regalano tre punti alla Juventus contro il Bologna; di Danilo il gol del temporaneo pareggio.

Domenica si giocano altre sei partite. Nel lunch match l’Inter, dopo aver perso il primato, fa visita al Sassuolo, che torna a giocare dopo la scomparsa del Presidente Squinzi. Impegno in trasferta per la Spal, che, dopo il successo interno contro il Parma, affronta il Cagliari, reduce dal pareggio all’Olimpico contro la Roma e settimo con 11 punti. Dal canto loro i giallorossi giocano a Marassi contro la Sampdoria, per la prima volta guidata dalla panchina da Claudio Ranieri.

L’Udinese, che prima della sosta ha perso in casa della Fiorentina ed è quattordicesima con 7 punti, ospita il Torino, reduce dal pareggio casalingo contro il Napoli ed è nono a quota 10. Parma e Genoa è una sfida tra due squadre che vengono entrambe da una sconfitta, rispettivamente contro Spal e Milan. In serata i rossoneri, freschi di cambio allenatore, attendono il Lecce, che dopo la sconfitta di Bergamo è terzultimo a quota 6.

Chiude il programma Brescia – Fiorentina: i lombardi hanno 6 punti e una partita da recuperare; cinque lunghezze in più per i viola, che provengono dalla vittoria contro l’Udinese.

Dove e quando trovare le pagelle dell’ottava giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 20 ottobre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Sabato 19 ottobre

15.00

Lazio – Atalanta (pagelle – tabellino)

18.00

Napoli – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus – Bologna (pagelle – tabellino)

Domenica 20 ottobre

12.30

Sassuolo – Inter (pagelle – tabellino)

15.00

Cagliari – SPAL (pagelle – tabellino)

Sampdoria – Roma (pagelle – tabellino)

Udinese – Torino (pagelle – tabellino)

18.00

Parma – Genoa (pagelle – tabellino)

20.45

Milan – Lecce (pagelle – tabellino)

Lunedì 21 ottobre

20.45

Brescia – Fiorentina (pagelle – tabellino)