Il tabellino di Lazio – Atalanta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (79′ Caicedo); Marusic (46′ Patric), Milinkovic-Savic, Parolo (46′ Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Alia, Guerrieri, Bastos, Vavro, Lazzari, Jony, Lukaku, André Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi S.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello (73′ Kjaer); Hateboer, Pasalic (59′ De Roon), Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel (66′ Ilicic). A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Arana, Ibanez, Gosens, Barrow. Allenatore: Gasperini

STADIO: Olimpico

Reti: 22′ e 27′ Muriel, 36′ Gomez, 68′ rig. e 92′ rig. Immobile, 69′ Correa

Ammonizioni: Marusic, Parolo, Lulic, Gollini, Toloi, Milinkovic-Savic, Immobile

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Gosens per l’1 a 0. Assist di Toloi per il 3 a 0. Assist di Immobile per il 3 a 2.