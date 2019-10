Pescara – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Spezia del 19 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Domani pomeriggio, sabato 19 ottobre alle ore 15 andrà in scena Pescara – Spezia, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione abruzzese che, prima della sosta, ha vinto in casa dell’Ascoli ed in classifica occupa la decima posizione con 10 punti. Dall’altra parte c’è la squadra ligure che viene dalla sconfitta interna contro il Benevento ed in classifica occupa il diciassettesimo posto con appena 4 punti. A dirigere il match dell’Adriatico sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Zauri dovrebbe confermare il 3-5-1-1 di Ascoli con Fiorillo tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bettella, Scognamiglio e Campagnaro. A centrocampo Memushaj in cabina di regia con Machin e Busellato mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Masciangelo e Ciofani. In attacco Galano a supporto di Brunori.

QUI SPEZIA – La squadra ligure dovrebbe schierarsi sul rettangolo di gioco col 4-3-3 con Scuffet tra i pali, pacchetto difensivo composto da Vignali e Bastoni sulle fasce laterali mentre nel mezzo Capradossi e Marchizza. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Bartolomei e Maggiore mezze ali mentre davanti Federico Ricci, Galabinov e Bidaoui a comporre il tridente offensivo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Spezia, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Spezia

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Scognamiglio, Campagnaro, Bettella, Masciangelo, Machin, Memushaj, Busellato, Ciofani, Galano, Brunori. Allenatore: Zauri

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Bartolomei, Ricci, Maggiore, Ricci, Galabinov, Bidaoui. Allenatore: Italiano

STADIO: Adriatico – Giovanni Cornacchia