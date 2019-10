REGGIO EMILIA – Gol ed emozioni al Mapei Stadium in una partita dai due volti e con finale imprevedibile. I nerazzurri partono a mille in vantaggio dopo appena due minuti con Lautaro Martinez, protagonista principale del match. Una doppietta e tanto gioco in verticale a tratti devastante per la difesa avversaria. Intesa che migliora con Lukaku, anch’esso autore di una doppietta. La squadra di Conte prende il largo nella ripresa quando sul 4-1 cambia l’interzia del match e appena i nerazzurri staccano la spina esce fuori l’estro di Boga che fa passare un brutto pomeriggio al neo entrato Lazaro. Anche l’impatto di Djuricic con il match appare ottimo e la difesa ospite arracanca per una decina di minuti, quasi sufficienti a consentire un’insperata rimonta all’avversario. Nel finale la difesa serra non senza qualche affanno le linee e l’ingresso di Vecino consente di avere più spessore a centrocampo. Tra i migliori in campo da una parte Berardi (autore di una pregevole marcatura) e Boga mentre per l’Inter il tandem offensivo è apparso devastante.

Pagelle e highlights di Sassuolo – Inter

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli 6; Tripaldelli 6, Marlon 5, Peluso 5, Müldür 5 (dal 31′ st Toljan 6); Obiang 5.5 (dal 7′ st Boga 7), Magnanelli 5.5, Duncan 5.5; Traoré 6 (dal 21′ st Djuricic 6.5); Berardi 7, Caputo 6. A diposizione: Turati, Russo, Piccinini, Romagna, Kyriakopoulos, Locatelli, Ghion, Defrel, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 5.5; Candreva 6.5 (dal 28′ st Lazaro 5), Gagliardini 6, Brozovic 6.5, Barella 6, Biraghi 5.5; Lukaku 7.5 (dal 45′ st Vecino s.v.), Lautaro Martinez 8 (dal 27′ st Politano 6). A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Asamoah, Dimarco, Borja Valero, Esposito. Allenatore: Conte.



FANTAREPORT

Reti: al 2′ pt Lautaro Martinez, al 16′ pt Berardi, al 38′ pt Lukaku, al 45′ pt Lukaku (rigore), al 26′ st Lautaro Martinez, al 29′ st Djuricic, al 37′ st Boga

Ammoniti: Obiang, Duncan, Magnanelli, de Vrij, Muldur, Lazaro, Bastoni

Espulsi: –

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Assist: Brozovic, Traoré, Caputo



Gol vittoria: Lautaro Martinez



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Djuricic, Boga



Rigore causato: Marlon, Muldur



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Boga, Lautaro Martinez