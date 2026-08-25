Laval 2026, l’Europa del climbing accende i riflettori sui Campionati Continentali

Sabato 29 e domenica 30 agosto a Laval si assegnano i titoli europei Lead e Speed. Sedici azzurri in gara: Fossali e Zurloni difendono i podi della velocità, Placci e Schenk guidano la squadra della difficoltà

LAVAL – Dopo due anni di attesa, l’Europa del climbing torna a riunirsi per il grande appuntamento dei World Climbing Europe Championship 2026. A ospitare l’evento sarà l’Espace Mayenne di Laval, che sabato 29 e domenica 30 agosto diventerà il centro nevralgico dell’arrampicata continentale, tra spettacolo, adrenalina e ambizioni azzurre. L’Italia si presenta con una squadra completa: 16 atleti, otto per la Lead e otto per la Speed, equamente divisi tra uomini e donne.

Lead: fuoriclasse internazionali e azzurri in crescita

La gara maschile vedrà al via 63 climber, con un parterre di altissimo livello. Riflettori puntati su Adam Ondra e Jakob Schubert, due icone dell’arrampicata mondiale. Attesi anche Luka Potocar e Sam Avezou, protagonisti della stagione di Coppa del Mondo.

L’Italia risponde con un mix di esperienza e talento: Giovanni Placci, Campione Italiano e 11° nella World Climbing Series; Filip Schenk, vice campione nazionale e 10° nel ranking mondiale; Ernesto Placci, vice campione U21; e Andrea Ludovico Chelléris, Campione Italiano U19 e vice campione mondiale giovanile.

La gara femminile non sarà da meno: 57 atlete in corsa per il titolo. Tra le favorite Jessica Pilz ed Erin McNeice, oltre alle protagoniste del circuito europeo Deubler, Kazbekova, Martinez Almendros, Rekar e Toktova. L’Italia schiera Savina Nicelli, vincitrice della Coppa Italia, Ilaria Scolaris, Viola Battistella e Margherita Pernigotti, tutte già protagoniste nelle competizioni internazionali.

Da Laval arriverà anche il verdetto finale della World Climbing Series Europe Lead, che assegnerà la Coppa Europa: un ulteriore motivo di interesse per un weekend già ricco di emozioni.

Speed: il titolo si decide in pochi millesimi

Nella velocità, dove ogni errore pesa più di un secondo, la tensione sarà altissima. 31 atlete al via nella gara femminile, con la fuoriclasse polacca Aleksandra Miroslaw e le sorelle Natalia e Aleksandra Kalucka tra le favorite. Attese anche le ucraine Khalkevych, Horielova e Tkachova, oltre alla spagnola Martinez Vidal, leader della Coppa Europa.

L’Italia punta su un quartetto competitivo: Giulia Randi, reduce dal record italiano e dall’argento di Chamonix; Beatrice Colli, protagonista in Coppa del Mondo; Sara Strocchi, vice campionessa europea U19; e Agnese Fiorio, campionessa europea U21.

Tra gli uomini, 33 velocisti si contenderanno il titolo. Occhi puntati su Meili, Morel, Ilchyshyn e Noya Cardona. L’Italia schiera i due uomini simbolo della disciplina: Ludovico Fossali, campione europeo in carica, e Matteo Zurloni, vice campione. Con loro Francesco Ponzinibio, vice campione europeo U19, e Luca Robbiati, leader della Coppa Italia.

Programma di gara

Sabato 29 agosto

Ore 8.00 – Qualifiche Lead

Ore 13.00 – Qualifiche Speed

Ore 19.00 – Finali Speed

Domenica 30 agosto