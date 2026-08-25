Squalificati in Serie A 2026/2027 dopo la 1° giornata

Squalifica per una giornata all’allenatore Tarozzi, ammente per Bologna, Atalanta, Venezia, Como e Frosinone

MILANO – Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni adottate nella riunione del 25 agosto 2026, relative alla prima giornata della Serie A Enilive (gare del 22-23-24 agosto). Il comunicato, pubblicato oggi, riporta risultati, ammende e provvedimenti disciplinari, con riserva di ulteriori decisioni in attesa degli elenchi ufficiali di gara.

Risultati della prima giornata

Atalanta‑Sassuolo 2‑1 Bologna‑Lazio 0‑1 Frosinone‑Juventus 0‑1 Genoa‑Napoli 0‑2 Inter‑Monza 4‑1 Parma‑Cagliari 0‑1 Roma‑Fiorentina 4‑0 Torino‑Milan 1‑2 Udinese‑Como 1‑1 Venezia‑Lecce 0‑2

Provvedimenti alle società

Il Giudice Sportivo ha rilevato l’uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Atalanta, Bologna, Frosinone, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino e Udinese, ma – ricorrendo le condizioni dell’art. 29 CGS – non ha adottato sanzioni, salvo i casi specifici.

Ammende:

Bologna – €12.000: laser verso i calciatori avversari e lancio di fumogeni e oggetti.

– €12.000: laser verso i calciatori avversari e lancio di fumogeni e oggetti. Atalanta – €10.000: sette fumogeni in campo con interruzione della gara.

– €10.000: sette fumogeni in campo con interruzione della gara. Venezia – €4.000: lancio di un fumogeno che ha fermato il gioco.

– €4.000: lancio di un fumogeno che ha fermato il gioco. Como – €3.000: ritardo ingiustificato dell’inizio del match.

– €3.000: ritardo ingiustificato dell’inizio del match. Frosinone – €3.000: cori offensivi verso un calciatore avversario.

Sanzioni ai calciatori

Per proteste – Prima ammonizione: Ostigard (Genoa), Pellegrino Casalanguida (Fiorentina), Sabelli (Genoa)

Per comportamento scorretto – Prima ammonizione: Abankwah (Udinese), Calhanoglu (Inter), Calvani (Frosinone), Cambiaghi (Bologna), Cambiaso (Juventus), Cancellieri (Lazio), Çelik (Juventus), Da Silva Freitas (Cagliari), Dagasso (Venezia), De Melo Veiga (Lecce), Fagioli (Fiorentina), Fazzini (Cagliari), Floriani Mussolini (Lazio), Gaspar (Lecce), Heggem (Bologna), Hermoso (Roma), Kone (Roma), Kouadio (Monza), Loftus‑Cheek (Milan), Lucchesi (Monza), Martinez (Inter), Ngom (Lecce), Nielsen (Lazio), Odgaard (Bologna), Piotrowski (Udinese), Politano (Napoli), Schmid (Frosinone)

Per comportamento non regolamentare – Prima ammonizione: Dia (Lazio), El Azzouzi (Bologna), Gómez Etxebarria (Udinese)

Allenatori

Espulsi – Squalifica per una giornata: Tarozzi (Bologna): proteste veementi al 44° del primo tempo.

Dirigenti

Non espulsi – Squalifica fino all’8 settembre 2026: Lopez Gomez (Genoa): ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e proteste reiterate, anche negli spogliatoi.