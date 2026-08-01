Lazio-Avellino 6-3: diretta live e risultato finale | Amichevole

Diretta Lazio-Avellino di Sabato 1 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

FORMELLO – Sabato 1 agosto, alle ore 09:30, al “Centro Sportivo ” di Formello, andrà in scena Lazio-Avellino, match valido per le amichevoli pre-campionato. La partita era in programma sabato 1 agosto alle ore 11:00 ma è stata anticipata alle 09:30. Il motivo sarebbe da ritrovarsi dalle alte temperature da bollino rosso che attendono Roma per il weekend, si aspettano 40° già durante la mattinata che renderebbero praticamente impossibile giocare.

Prosegue il percorso della Lazio nella pre-season 2026/27. Dopo i primissimi test, quello interno con la Primavera e quello contro il Flaminia Civita Castellana, la squadra di Gennaro Gattuso alza un po’ il livello e affronta l’Avellino nel terzo test estivo. Una squadra di Serie B, dunque, per testare i nuovi arrivati come Doekhi e Pedraza e per oliare i meccanismi dell’ex ct, che ha davanti a sé una nuova sfida dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 con l’Italia.

La buona notizia per i tifosi biancocelesti è che il caso Taylor è immediatamente rientrato. L’olandese nella giornata di giovedì 30 luglio era stato cacciato fuori dal campo, in maniera plateale, da Gattuso che non aveva gradito l’atteggiamento polemico del centrocampista. Nel pomeriggio però il giocatore si è regolarmente allenato con i compagni riappacificandosi con il tecnico.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-AVELLINO]

LAZIO (ITA): Mandas C. (dal 1' st Motta E.), Belahyane R. (dal 24' st Rovella N.), Cancellieri M. (dal 24' st Zaccagni M.), Dia B. (dal 1' st Artistico G.), Floriani R. (dal 24' st Lazzari M.), Marusic A. (dal 1' st Bordon F.), Pedraza A. (dal 24' st Doekhi D.), Przyborek A. (dal 24' st Dele-Bashiru F.), Ratkov P.2, Romagnoli A. (dal 13' st Provstgaard O.), Serra F. (dal 24' st Taylor K.). A disposizione: Artistico G., Bordon F., Dele-Bashiru F., Doekhi D., Farcomeni V., Fernandes S., Galassi B., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Pellegrini Lu., Provstgaard O., Renzetti D., Rovella N., Taylor K., Zaccagni M.



AVELLINO (ITA): Iannarilli A. (dal 12' st Martinelli T.), Biasci T. (dal 12' st Palumbo M.), Di Maggio L., Favilli A. (dal 12' st Russo R.), Fontanarosa A., Moruzzi B., Palmiero L., Simic L. (dal 12' st Enrici P.), Sounas D. (dal 12' st Fila D.), Spadoni A., Vignoli M. (dal 1' st Cancellotti T.). A disposizione: Aloisi A., Besaggio M., Cancellotti T., De Michele P., Enrici P., Faticanti G., Fila D., Maisto F., Martinelli T., Palumbo M., Pandolfi L., Russo R., Sala M., Sassi J.



Reti: al 15' pt Serra F. (Lazio (ITA)) , al 22' pt Ratkov P. (Lazio (ITA)) , al 35' pt Ratkov P. (Lazio (ITA)) , al 2' st Belahyane R. (Lazio (ITA)) , al 8' st Artistico G. (Lazio (ITA)) , al 45'+1 st Taylor K. (Lazio (ITA)) al 12' pt Di Maggio L. (Avellino (ITA)) , al 22' st Besaggio M. (Avellino (ITA)) , al 29' st Pandolfi L. (Avellino (ITA)) .

Mandas C. (dal 1' st Motta E.), Belahyane R. (dal 24' st Rovella N.), Cancellieri M. (dal 24' st Zaccagni M.), Dia B. (dal 1' st Artistico G.), Floriani R. (dal 24' st Lazzari M.), Marusic A. (dal 1' st Bordon F.), Pedraza A. (dal 24' st Doekhi D.), Przyborek A. (dal 24' st Dele-Bashiru F.), Ratkov P.2, Romagnoli A. (dal 13' st Provstgaard O.), Serra F. (dal 24' st Taylor K.).Artistico G., Bordon F., Dele-Bashiru F., Doekhi D., Farcomeni V., Fernandes S., Galassi B., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Pellegrini Lu., Provstgaard O., Renzetti D., Rovella N., Taylor K., Zaccagni M.Iannarilli A. (dal 12' st Martinelli T.), Biasci T. (dal 12' st Palumbo M.), Di Maggio L., Favilli A. (dal 12' st Russo R.), Fontanarosa A., Moruzzi B., Palmiero L., Simic L. (dal 12' st Enrici P.), Sounas D. (dal 12' st Fila D.), Spadoni A., Vignoli M. (dal 1' st Cancellotti T.).Aloisi A., Besaggio M., Cancellotti T., De Michele P., Enrici P., Faticanti G., Fila D., Maisto F., Martinelli T., Palumbo M., Pandolfi L., Russo R., Sala M., Sassi J.al 15' pt Serra F. (Lazio (ITA)) , al 22' pt Ratkov P. (Lazio (ITA)) , al 35' pt Ratkov P. (Lazio (ITA)) , al 2' st Belahyane R. (Lazio (ITA)) , al 8' st Artistico G. (Lazio (ITA)) , al 45'+1 st Taylor K. (Lazio (ITA)) al 12' pt Di Maggio L. (Avellino (ITA)) , al 22' st Besaggio M. (Avellino (ITA)) , al 29' st Pandolfi L. (Avellino (ITA)) .

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Romagnoli, Pedraza; Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Dia, Serra; Ratkov. A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Pellegrini, Doekhi, Provstgaard, R. Bordon, Rovella, Galassi, Dele-Bashiru, Taylor, Zaccagni, Serra, Noslin, Sana Fernandes, Dia, Artistico. Allenatore: Gattuso.

AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila. A disposizione: Sassi, Martinelli, Cancellotti, Sala, Enrici, Palumbo, Russo, Pandolfi, Besaggio, Maisto, Faticanti, De Michele, Fila, Aloisi. Allenatore: Nesta.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO- La Lazio di Gattuso si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Mandas; linea difensiva composta da Lazzari, R. Bordon, Provstgaard e Pedraza; davanti alla retroguardia agiscono Rovella e Taylor; sulla trequarti operano Cancellieri, Dele-Bashiru e Serra; in avanti Artistico guida l’attacco.

COME ARRIVA L’AVELLINO- L’Avellino 1912 di Nesta si schiera con il 4-3-2-1: tra i pali c’è Iannarilli; linea difensiva composta da Vignoli, Simic, Fontanarosa e Moruzzi; a centrocampo agiscono Palumbo, Palmiero e Di Maggio; sulla trequarti operano Biasci e Maisto a supporto dell’unica punta Favilli.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Lazzari; R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Cancellieri, Dele-Bashiru, Serra; Artistico. Allenatore: Gattuso.

AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Vignoli, Simic, Fontanarosa, Moruzzi; Palumbo, Palmiero, Di Maggio; Biasci, Maisto; Favilli. Allenatore: Nesta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Lazio-Avellino, valida per l’amichevole pre-stagione, sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.