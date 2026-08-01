I risultati del 1 agosto 2026: City-Inter e le amichevoli di Roma e Lazio

In campo anche Udinese, Bologna e Venezia, supercoppa portoghese. Goleada della Lazio con l’Avellino, colpo esterno dell’U.N.A.M. nella Liga MX

Il programma delle partite in programma questo sabato 1 agosto si è aperto con il calcio sudamericano. Partiamo dalla Bolivia con il pareggio per 1-1 tra Tomayapo e Academia del Balompie mentre in Colombia senza reti tra Fortaleza e Pereira. In Ecuador 3-0 della Libertad sull’Orense e in Uruguay colpo esterno del Wanderers sul Montevideo City.

Nella MLS in USA pareggiano 1-1 New York City e Toronto mentre nella Canadian Premier League 2-1 del Supra du Quebec sul Pacific. Passiamo al Messico dove nella Liga MX troviamo il 5-1 dell’U.N.A.M. su Juarez mentre pareggiano 1-1 Puebla e Guadalajara, 0-0 tra Atletico San Luis e Tijuana. Nella Liga de Expansion MX Alacranes passa 1-0 in casa dell’Atletico La Paz e 3-1 interno per Correcaminos sul Tepatitlan del Morelos e dello Zacatecas Mineros sul Tlaxcala.

Nella K League 1 vittoria in trasferta per Bucheon e Gimcheon Sangmu e nella ASEAN Championship poker delle Filippine su Laos. Tra le amichevoli di questa mattina troviamo il 6-3 della Lazio sull’Avellino: vantaggio irpino dopo 12 minuti con Di Maggio quindi Serra al quarto d’ora e una doppietta di Ratkov ribalta l’esito del match. Nella ripresa la squadra di Gattuso dilaga con Belahyane al 2′ e Artistico su rigore all’ottavo quindi c’è spazio per le reti di Besaggio al 22′, Pandolfi al 29′ e Taylor nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In corso di svolgimento l’amichevole di prestigio tra Manchester City e Inter quindi nel pomeriggio spazio a quella della Roma con Cardiff alle ore 16, stesso orario di Udinese-Mainz 05. Alle ore 18 spicca Real Madrid-Fiorentina mentre il Venezia se la vedrà con il St. Etienne alle ore 17. Attenzione anche per Frosinone-Benevento delle ore 18:30 e Leicester-Genoa delle 20:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1 AGOSTO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

Estudiantes Rio Cuarto - Banfield 20:30

Gimnasia Mendoza - Union Santa Fe 20:30

Belgrano - Argentinos Jrs 23:00

Estudiantes - Defensa y Justicia 23:00



ASIA: ASEAN CHAMPIONSHIP

Laos - Filippine 1-4 (Finale)

Thailandia - Malesia 2-0 (Finale)



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Tirol - Sturm Graz 1-1 (Intervallo)

Salzburg - Hartberg 19:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Tomayapo - Academia del Balompie 1-1 (Finale)

Real Oruro - Independiente 21:00

SA Bulo Bulo - Blooming 23:15



BULGARIA: PARVA LIGA

Levski - Septemvri Sofia 18:00

Botev Plovdiv - Cherno More 20:15



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC - Supra du Quebec 1-2 (Finale)



CILE: LIGA DE PRIMERA

U. De Concepcion - A. Italiano 0-1 (Finale)

Cobresal - U. Calera 18:30

Everton - Colo Colo 21:00

Palestino - Coquimbo 23:30



CINA: SUPER LEAGUE

Tianjin Jinmen Tiger - Yunnan Yukun 3-2 (Finale)

Beijing Guoan - Zhejiang Professional 2-1 (Finale)

Shanghai Port - Shandong Taishan 0-1 (Finale)

Chengdu Rongcheng - Wuhan Three Towns 1-1 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Fortaleza - Pereira 0-0 (Finale)

Pasto - Aguilas 21:00

Alianza - Tolima 23:05



CROAZIA: HNL

Istra 1961 - Lok. Zagreb 18:30

Gorica - Osijek 21:00



DANIMARCA: SUPERLIGA

Lyngby - Aarhus 18:00



ECUADOR: LIGA PRO

Libertad - Orense 3-0 (Finale)

Manta - Mushuc Runa 21:00

U. Catolica - Tecnico U. 23:30



GALLES: CYMRU PREMIER

Cardiff Metropolitan - Holywell 6-1 (Finale)

Haverfordwest - Airbus 0-1 (Finale)



INGHILTERRA: EFL CUP - PRELIMINARI

Tranmere - Rochdale 2-2 (*)



ISRAELE: TOTO CUP

Ironi Tiberias - Kiryat Shmona 19:30

Sakhnin - H. Haifa 19:30



K LEAGUE 1SUD COREA:

Gangwon - Bucheon 0-3 (Finale)

Jeonbuk - Seoul 0-0 (Finale)

Pohang - Gimcheon Sangmu 0-1 (Finale)



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Correcaminos - Tepatitlan de Morelos 3-1 (Finale)

Zacatecas Mineros - Tlaxcala 3-1 (Finale)

Atletico La Paz2 - Alacranes 0-1 (Finale)

Cruz Azul Hidalgo - Venados 23:45



MESSICO: LIGA MX - APERTURA

Puebla - Guadalajara 1-1 (Finale)

Atl. San Luis - Tijuana 0-0 (Finale)

Juarez - U.N.A.M. 1-5 (Finale)



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Lazio (Ita) - Avellino (Ita) 6-3 (Finale)

Bologna (Ita) - Cambuur (Ned) 3-1 (Finale)

Manchester City (Eng) - Inter (Ita) 1(1)-1(3) (Dopo Rigori)

Cardiff (Wal) - Roma (Ita) 4-1 (*)

Cremonese (Ita) - Lumezzane (Ita) 0-0 (Finale)

Udinese (Ita) - Magonza (Ger) 3-3 (Finale)

Livorno (Ita) - Cittadella Vis Modena (Ita) 17:00SRF

Ospitaletto (Ita) - Legnago Salus (Ita) 3-1 (*)

Pineto (Ita) - L'Aquila (Ita) 0-1 (*)

Sampdoria (Ita) - Novara (Ita) 17:00SRF

St. Etienne (Fra) - Venezia (Ita) 2-1 (*)

Trento (Ita) - Modena (Ita) 0-0 (Intervallo)

Pro Palazzolo (Ita) - Brescia (Ita) 17:30SRF

Pro Vercelli (Ita) - Milan U23 (Ita) 17:30SRF

Cittadella (Ita) - Padova (Ita) 18:00

Empoli (Ita) - Spezia (Ita) 18:00

Real Madrid (Esp) - Fiorentina (Ita) 18:00

Frosinone (Ita) - Benevento (Ita) 18:30

Cesena (Ita) - Fossombrone (Ita) 20:30

Leicester (Eng) - Genoa (Ita) 20:30



MONDO: COMO CUP - INCONTRI DI POSIZIONAMENTO

Lens - Villarreal 20:00



NORVEGIA: ELITESERIEN

Fredrikstad - Sandefjord 1-0 (*)

Start - Viking 18:00



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Ameliano - 2 de Mayo 21:00

Cerro Porteno - Sp. Luqueno 23:30



PERU: LIGA 1 - CLAUSURA

FC Cajamarca - Huancayo 20:00

Grau - Sport Boys 22:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Piast - Wisla 4-3 (Finale)

Wieczysta Krakow - Lech 0-0 (*)

Korona - Gornik Zabrze Posticipata



PORTOGALLO: SUPERCOPPA

FC Porto - Torreense 21:15



PREMIER LEAGUEARMENIA:

BKMA - Shirak 0-0 (*)

FC Gandzasar - Ararat-Armenia 18:00



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Liberec2 - Teplice 0-0 (Intervallo)

Ostrava - Slavia Praga 0-3 (Intervallo)

Slovacko - Artis Brno 0-0 (Intervallo)

Plzen - Brno 20:00



ROMANIA: SUPERLIGA

FC Voluntari - UTA Arad 0-0 (*)

Univ. Craiova - Petrolul 20:30



RUSSIA: FNL

Leningradets - Sochi 2-1 (Finale)

Neftekhimik - Tekstilshtik 1-0 (Intervallo)

S. Kostroma - Yenisey 18:30



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Akron Togliatti - Kazan 1-2 (Finale)

CSKA Mosca - Samara 1-1 (Finale)

Dynamo Makhachkala - Lok. Mosca 0-0 (*)

Baltika - Din. Mosca 19:45



SCOZIA: PREMIERSHIP

Falkirk - St. Mirren 0-2 (*)

Aberdeen - Hearts 18:30



SERBIA: SUPER LIGA

Radnik - Stella Rossa Posticipata

Novi Pazar - OFK Belgrado 20:00

Cukaricki - Radnicki 1923 20:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Hacken - Kalmar 1-1 (Finale)



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Basilea - Lausanne 18:00

Zurigo - Servette 18:00

Thun - Young Boys 20:30



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas - Karpaty Lviv 1-4 (Finale)

FC Kharkiv - Veres-Rivne 1-0 (Finale)



UNGHERIA: NB I.

Honved - MTK Budapest 1-0 (*)



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

Montevideo City - Wanderers 0-2 (Finale)

Albion - Danubio 0-2 (Intervallo)

Maldonado - Juventud 20:00

Penarol - Cerro Largo 23:30



USA: MLS

New York City - Toronto FC 1-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Anzoategui FC - Dep. Tachira Posticipata

Monagas - La Guaira 23:00

Trujillanos - Universidad Central 23:00

