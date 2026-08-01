I risultati del 1 agosto 2026: City-Inter e le amichevoli di Roma e Lazio

In campo anche Udinese, Bologna e Venezia, supercoppa portoghese. Goleada della Lazio con l’Avellino, colpo esterno dell’U.N.A.M. nella Liga MX
Il programma delle partite in programma questo sabato 1 agosto si è aperto con il calcio sudamericano. Partiamo dalla Bolivia con il pareggio per 1-1 tra Tomayapo e Academia del Balompie mentre in Colombia senza reti tra Fortaleza e Pereira. In Ecuador 3-0 della Libertad sull’Orense e in Uruguay colpo esterno del Wanderers sul Montevideo City.
Nella MLS in USA pareggiano 1-1 New York City e Toronto mentre nella Canadian Premier League 2-1 del Supra du Quebec sul Pacific. Passiamo al Messico dove nella Liga MX troviamo il 5-1 dell’U.N.A.M. su Juarez mentre pareggiano 1-1 Puebla e Guadalajara, 0-0 tra Atletico San Luis e Tijuana. Nella Liga de Expansion MX Alacranes passa 1-0 in casa dell’Atletico La Paz e 3-1 interno per Correcaminos sul Tepatitlan del Morelos e dello Zacatecas Mineros sul Tlaxcala.
Nella K League 1 vittoria in trasferta per Bucheon e Gimcheon Sangmu e nella ASEAN Championship poker delle Filippine su Laos. Tra le amichevoli di questa mattina troviamo il 6-3 della Lazio sull’Avellino: vantaggio irpino dopo 12 minuti con Di Maggio quindi Serra al quarto d’ora e una doppietta di Ratkov ribalta l’esito del match. Nella ripresa la squadra di Gattuso dilaga con Belahyane al 2′ e Artistico su rigore all’ottavo quindi c’è spazio per le reti di Besaggio al 22′, Pandolfi al 29′ e Taylor nel recupero.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In corso di svolgimento l’amichevole di prestigio tra Manchester City e Inter quindi nel pomeriggio spazio a quella della Roma con Cardiff alle ore 16, stesso orario di Udinese-Mainz 05. Alle ore 18 spicca Real Madrid-Fiorentina mentre il Venezia se la vedrà con il St. Etienne alle ore 17. Attenzione anche per Frosinone-Benevento delle ore 18:30 e Leicester-Genoa delle 20:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Estudiantes Rio Cuarto - Banfield 20:30
Gimnasia Mendoza - Union Santa Fe 20:30
Belgrano - Argentinos Jrs 23:00
Estudiantes - Defensa y Justicia 23:00
ASIA: ASEAN CHAMPIONSHIP
Laos - Filippine 1-4 (Finale)
Thailandia - Malesia 2-0 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Tirol - Sturm Graz 1-1 (Intervallo)
Salzburg - Hartberg 19:30
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Tomayapo - Academia del Balompie 1-1 (Finale)
Real Oruro - Independiente 21:00
SA Bulo Bulo - Blooming 23:15
BULGARIA: PARVA LIGA
Levski - Septemvri Sofia 18:00
Botev Plovdiv - Cherno More 20:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Pacific FC - Supra du Quebec 1-2 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
U. De Concepcion - A. Italiano 0-1 (Finale)
Cobresal - U. Calera 18:30
Everton - Colo Colo 21:00
Palestino - Coquimbo 23:30
CINA: SUPER LEAGUE
Tianjin Jinmen Tiger - Yunnan Yukun 3-2 (Finale)
Beijing Guoan - Zhejiang Professional 2-1 (Finale)
Shanghai Port - Shandong Taishan 0-1 (Finale)
Chengdu Rongcheng - Wuhan Three Towns 1-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Fortaleza - Pereira 0-0 (Finale)
Pasto - Aguilas 21:00
Alianza - Tolima 23:05
CROAZIA: HNL
Istra 1961 - Lok. Zagreb 18:30
Gorica - Osijek 21:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Lyngby - Aarhus 18:00
ECUADOR: LIGA PRO
Libertad - Orense 3-0 (Finale)
Manta - Mushuc Runa 21:00
U. Catolica - Tecnico U. 23:30
GALLES: CYMRU PREMIER
Cardiff Metropolitan - Holywell 6-1 (Finale)
Haverfordwest - Airbus 0-1 (Finale)
INGHILTERRA: EFL CUP - PRELIMINARI
Tranmere - Rochdale 2-2 (*)
ISRAELE: TOTO CUP
Ironi Tiberias - Kiryat Shmona 19:30
Sakhnin - H. Haifa 19:30
K LEAGUE 1SUD COREA:
Gangwon - Bucheon 0-3 (Finale)
Jeonbuk - Seoul 0-0 (Finale)
Pohang - Gimcheon Sangmu 0-1 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Correcaminos - Tepatitlan de Morelos 3-1 (Finale)
Zacatecas Mineros - Tlaxcala 3-1 (Finale)
Atletico La Paz2 - Alacranes 0-1 (Finale)
Cruz Azul Hidalgo - Venados 23:45
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Puebla - Guadalajara 1-1 (Finale)
Atl. San Luis - Tijuana 0-0 (Finale)
Juarez - U.N.A.M. 1-5 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Lazio (Ita) - Avellino (Ita) 6-3 (Finale)
Bologna (Ita) - Cambuur (Ned) 3-1 (Finale)
Manchester City (Eng) - Inter (Ita) 1(1)-1(3) (Dopo Rigori)
Cardiff (Wal) - Roma (Ita) 4-1 (*)
Cremonese (Ita) - Lumezzane (Ita) 0-0 (Finale)
Udinese (Ita) - Magonza (Ger) 3-3 (Finale)
Livorno (Ita) - Cittadella Vis Modena (Ita) 17:00SRF
Ospitaletto (Ita) - Legnago Salus (Ita) 3-1 (*)
Pineto (Ita) - L'Aquila (Ita) 0-1 (*)
Sampdoria (Ita) - Novara (Ita) 17:00SRF
St. Etienne (Fra) - Venezia (Ita) 2-1 (*)
Trento (Ita) - Modena (Ita) 0-0 (Intervallo)
Pro Palazzolo (Ita) - Brescia (Ita) 17:30SRF
Pro Vercelli (Ita) - Milan U23 (Ita) 17:30SRF
Cittadella (Ita) - Padova (Ita) 18:00
Empoli (Ita) - Spezia (Ita) 18:00
Real Madrid (Esp) - Fiorentina (Ita) 18:00
Frosinone (Ita) - Benevento (Ita) 18:30
Cesena (Ita) - Fossombrone (Ita) 20:30
Leicester (Eng) - Genoa (Ita) 20:30
MONDO: COMO CUP - INCONTRI DI POSIZIONAMENTO
Lens - Villarreal 20:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Fredrikstad - Sandefjord 1-0 (*)
Start - Viking 18:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Ameliano - 2 de Mayo 21:00
Cerro Porteno - Sp. Luqueno 23:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
FC Cajamarca - Huancayo 20:00
Grau - Sport Boys 22:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Piast - Wisla 4-3 (Finale)
Wieczysta Krakow - Lech 0-0 (*)
Korona - Gornik Zabrze Posticipata
PORTOGALLO: SUPERCOPPA
FC Porto - Torreense 21:15
PREMIER LEAGUEARMENIA:
BKMA - Shirak 0-0 (*)
FC Gandzasar - Ararat-Armenia 18:00
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Liberec2 - Teplice 0-0 (Intervallo)
Ostrava - Slavia Praga 0-3 (Intervallo)
Slovacko - Artis Brno 0-0 (Intervallo)
Plzen - Brno 20:00
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Voluntari - UTA Arad 0-0 (*)
Univ. Craiova - Petrolul 20:30
RUSSIA: FNL
Leningradets - Sochi 2-1 (Finale)
Neftekhimik - Tekstilshtik 1-0 (Intervallo)
S. Kostroma - Yenisey 18:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Akron Togliatti - Kazan 1-2 (Finale)
CSKA Mosca - Samara 1-1 (Finale)
Dynamo Makhachkala - Lok. Mosca 0-0 (*)
Baltika - Din. Mosca 19:45
SCOZIA: PREMIERSHIP
Falkirk - St. Mirren 0-2 (*)
Aberdeen - Hearts 18:30
SERBIA: SUPER LIGA
Radnik - Stella Rossa Posticipata
Novi Pazar - OFK Belgrado 20:00
Cukaricki - Radnicki 1923 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Hacken - Kalmar 1-1 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Basilea - Lausanne 18:00
Zurigo - Servette 18:00
Thun - Young Boys 20:30
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Kryvbas - Karpaty Lviv 1-4 (Finale)
FC Kharkiv - Veres-Rivne 1-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Honved - MTK Budapest 1-0 (*)
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Montevideo City - Wanderers 0-2 (Finale)
Albion - Danubio 0-2 (Intervallo)
Maldonado - Juventud 20:00
Penarol - Cerro Largo 23:30
USA: MLS
New York City - Toronto FC 1-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Anzoategui FC - Dep. Tachira Posticipata
Monagas - La Guaira 23:00
Trujillanos - Universidad Central 23:00