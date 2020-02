Lazio – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Bologna del 29 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Domani pomeriggio, sabato 29 febbraio, alle ore 15 andrà in scena Lazio – Bologna, incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che viene dall’importante successo esterno sul campo del Genoa. Venti risultati utili consecutivi per i bianco-celesti che occupano la seconda posizione in classifica con un solo punto di ritardo dalla Juventus. Dall’altra parte c’è la formazione emiliana che è reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la decima posizione con 34 punti.

LAZIO-BOLOGNA IN DIRETTA Sabato 29 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Vavro, Luiz Felipe e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Marusic. In attacco Correa favorito su Caicedo per affiancare Immobile.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe mandare in campo il suo Bologna col classico 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, reparto arretrato formato da Tomiyasu e Denswil sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Danilo. A centrocampo Poli e Schouten in cabina di regia mentre in attacco spazio al terzetto formato da Orsolini, Skov Olsen e Barrow alle spalle dell’unica punta Palacio.

L’incontro Lazio – Bologna, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A,

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, A. Anderson, Jony, Parolo, Cataldi, Minala, Lukaku, Caicedo, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Olsen, Barrow; Palacio. A disposizione: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Medel, Dominguez, Sansone, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

STADIO: Olimpico