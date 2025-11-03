Lazio-Cagliari 2-0: biancocelesti cinici, decidono Isaksen e Zaccagni

Diretta Lazio-Cagliari di lunedì 3 novembre 2025: le reti arrivano nella ripresa dagli esterni prima Isaksen poi Zaccagni

ROMA – La Lazio torna al successo superando il Cagliari per 2-0 allo Stadio Olimpico nella sfida valida per l’11ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la squadra di Sarri cambia marcia nella ripresa e colpisce con due giocate individuali dei suoi esterni offensivi: prima Isaksen con un sinistro preciso all’angolino, poi Zaccagni con un destro sotto l’incrocio dopo un errore in disimpegno di Prati.

Il Cagliari, ben disposto in campo nella prima frazione, non riesce a reagire con efficacia nella seconda parte del match, nonostante i numerosi cambi operati da Pisacane. Provedel si conferma sicuro tra i pali, mentre la Lazio gestisce il vantaggio con ordine e qualità.

Una vittoria importante per i capitolini, che ritrovano punti e fiducia, mentre per i sardi resta il rammarico per non aver concretizzato le poche occasioni create.

Cronaca della partita

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-CAGLIARI 2-0 SECONDO TEMPO 47' è finita! Due perle degli esterni biancocelesti consegnano i tre punti contro il Cagliari. 2-0 il finale dall'Olimpico. Grazie per l'attenzione alla prossima diretta di Calciomagazine 46' ZACCAGNI! Raddoppio della Lazio! Retropassaggio sciagurato di Prati intercettato dal 10 laziale bravo in area a calciare di potenza precisione con il destro sotto l'incrocio dei pali 45' concessi 4 minuti di recupero 44' azione personale di Zaccagni che si accentra ma sbilanciato al momento di colpire non inquadra lo specchio della porta 38' in campo Pedro per Isaksen mentre Noslin per Dia 37' sulla conclusione di Prati dal limite, Pavoletti in scivolata prova a correggere la traiettoria ma senza raggiungere il pallone che rotola sul fondo 34' Idrissi e Pavoletti per Palestra e Folorunsho 30' contropiede Cagliari concluso da Adopo ma piazzato dal limite centrale tra le braccia di Provedel 27' spazio a Pellegrini per Lazzari 23' Luvumbo e Klicsoy per Esposito e Borrelli, forze fresche per i sardi 21' reazione del Cagliari con un pallone in profondità per Borrelli anticipato appena fuoriarea da un'uscita tempestiva di Provedel 20' ISAKSEN! Lazio in vantaggio! Spunto personale del numero 18 che aggira due avversari e piazza con il mancino, sfera all'angolino sinistro, nulla da fare per Caprile 17' Sarri opta per Vecino a centrocampo al posto di Basic. Importante il suo rientro 14' nuovo guizzo di Zaccagni che dopo una firma punta in velocità Felici costretto alla trattenuta, giallo inevitibile 11' cambi in casa Cagliari con Felici per Gaetano. Buon momento per il neo entrato in queste ultime uscite 6' buona giocata in verticale del Cagliari con passaggio finale su Gaetano, conclusione frettolosa in area ma centrale 3' scambio al limite dell'area con Borrelli ma tentativo sul primo palo impreciso con sfera colpita in precario equilibrio 1' trattenuta vistosa di Gaetano su Zaccagni per il primo giallo del match squadre nuovamente in campo, problemi per Romagnoli che non torna tra gli undici, al suo posto c'è Provstgaard PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Lazio e Cagliari sul punteggio di 0-0. Gara al momento avara di emozioni con la squadra di Sarri che ha provato a condurre il gioco senza creare molto grattacapi a Caprile autore di un solo vero intervento. Nel finale i sardi hanno impegnato in un'occasione Provedel. Pochi minuti e torniamo per seguire la seconda parte del match 45' tentativo velleitario di Folorunsho dal limite dell'area e pallone abbondantemente a lato 44' assegnato un minuto di recupero 43' su punizione dalla trequarti si materializza una doppia chance Cagliari prima con Folorunsho, respinge Provedel con i piedi quindi muro di Gila sul tap in di Luperto 39' tentativo errato di Zaccagni di lanciare in verticale Marusic, qualche errore di troppi nella misura dei passaggi in questo primo tempo 31' conclusione a giro di Marusic dal vertice sinistro dell'area, vola il reattivo Caprile e deviare in angolo! Sugli sviluppi allontana la difesa 29' bello spunto di Lazzari che arriva in area fino a fondo campo, cross basso verso il palo più lontano, ci arriva Zacccagni ma calcia largo! 28' palla a terra con Zaccagni a scaricare per il mancino di Basic sul primo palo in area ma calcia alto! 25' cross insidioso dal fondo di Lazzari, attento di testa Luperto a liberare sul fondo. Due corner consecuti con Marusic che intercetta di testa in area ma finisce per perder palla 15' buon fraseggio del Cagliari a liberare in area Folorunsho ma conclusione rasoterra debole bloccata da Provedel 13' ritmi molto compassati, non ha fretta nell'impostazione la squadra sarda che ragiona con il suo portiere 9' intervento falloso su Mina, la Lazio prova a imporre il suo gioco in questi primi minuti 3' primo angolo per il Cagliari con Gaetano, palla raccolta da Prati fuoriarea e alza la mira Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Lazio nella classica maglia biancoceleste, Cagliari in quella rossoblù Si è osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Giovanni Galeone Lazio e Cagliari fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match Tutto pronto all’Olimpico per Lazio-Cagliari, match valido per la 11ª giornata di Serie A. Calciomagazine vi dà il benvenuto alla diretta live dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca minuto per minuto e approfondimenti sulle scelte dei due allenatori. Maurizio Sarri conferma il 4-3-3 per la sua Lazio, puntando su Provedel tra i pali e una linea difensiva composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo spazio a Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre in attacco il tridente sarà formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. In panchina pronti a subentrare Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Patric, Vecino, Belahyane, Noslin e Pedro. Cagliari risponde con un 3-5-2 disegnato da Fabio Pisacane. Caprile difenderà la porta, con Zappa, Mina e Luperto a comporre il terzetto arretrato. Sulle fasce Palestra e Gaetano, mentre in mezzo ci saranno Adopo, Prati e Folorunsho. In avanti, fiducia a Salvatore Esposito e Borrelli per provare a sorprendere la retroguardia biancoceleste. Seguite la nostra diretta per vivere tutte le emozioni del match, con aggiornamenti costanti e commenti tecnici. Calciomagazine è con voi, minuto dopo minuto! Cronaca di Alessandro Gulizia

Tabellino

LAZIO: Provedel I., Lazzari M. (dal 28′ st Pellegrini Lu.), Gila M., Romagnoli A. (dal 1′ st Provstgaard O.), Marusic A., Guendouzi M., Cataldi D., Basic T. (dal 17′ st Vecino M.), Isaksen G. (dal 39′ st Pedro), Dia B. (dal 39′ st Noslin T.), Zaccagni M.. A disposizione: Belahyane R., Furlanetto A., Hysaj E., Mandas C., Noslin T., Patric, Pedro, Pellegrini Lu., Provstgaard O., Vecino M. Allenatore: Sarri M..

CAGLIARI: Caprile E., Palestra M. (dal 34′ st Idrissi R.), Mina Y., Luperto S., Zappa G., Adopo M., Prati M., Folorunsho M. (dal 35′ st Pavoletti L.), Gaetano G. (dal 12′ st Felici M.), Esposito Se. (dal 24′ st Luvumbo Z.), Borrelli G. (dal 24′ st Kilicsoy S.). A disposizione: Cavuoti N., Di Pardo A., Felici M., Idrissi R., Kilicsoy S., Luvumbo Z., Mazzitelli L., Pavoletti L., Pedro J., Radunovic B., Rodriguez J., Sarno V. Allenatore: Pisacane F..

Reti: al 21′ st Isaksen G. (Lazio) , al 45’+1 st Zaccagni M. (Lazio) .

Ammonizioni: al 2′ st Gaetano G. (Cagliari), al 14′ st Felici M. (Cagliari).

Le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Patric, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Gaetano; S.Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Radunovic, Sarno

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Ze Pedro

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho

Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito

Le parole di Fabio Pisacane

“La squadra sta bene, ma contro il Sassuolo non abbiamo fatto la partita nelle reali possibilità. Dispiace per la gente, volevamo avere una classifica più serena. Già da domani dovremo limitare gli errori dell’ultima gara, in primis i miei errori. Se guardiamo i dati, è normale che subire tanti gol nelle ultime partite non è un buon segnale. Non voglio trovare alibi, ci sono stati degli errori. A Verona abbiamo preso due gol, di cui uno da calcio piazzato e contro il Sassuolo il primo gol l’abbiamo subito nuovamente da calcio piazzato. Io da allenatore devo capire come limitare questo tipo di gol, che per me sono evitabili. La squadra nel primo tempo con il Sassuolo ha tenuto il campo poi è mancato qualcosa, ma spero di recuperare tutti e ritornare alle performance di inizio stagione”.

Presentazione del match

Lunedì 3 novembre 2025 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Cagliari, gara valevole per la decima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 20:45. Uno scontro da metà classifica tra due compagini separate da appena tre punti. Da una parte, la formazione guidata da Maurizio Sarri reduce dal quinto risultato utile consecutivo con nove punti conquistati. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che non vincono da cinque giornate di campionato e vengono dal quarto ko stagionale – il terzo in cinque gare – rimediato in casa contro il Sassuolo (1-2).

I biancocelesti, che davanti al proprio pubblico hanno racolto sette punti rimediando un solo ko in occasione del derby con la Roma, non vogliono fermarsi e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva casalinga per proseguire la propria risalita della classifica e avvicinare le zone valide per i piazzamenti europei. I rossoblù, invece, imbattuti lontano dalle mura amiche da tre trasferte consecutive dopo l’1-0 rimediato a Napoli, vogliono risalire la china e tornare a muovere la classifica per tenere a distanza la zona calda che attualmente dista quattro lunghezze.

Il bilancio storico dei precedenti sorride alla Lazio: 47 vittorie (25 soltanto all’Olimpico), 17 pareggi e 21 sconfitte. L’ultimo precedente ha visto i biancocelesti vincere a Roma contro il Cagliari lo scorso 4 novembre 2024 (2-1 con gol di Dia, Luvumbo e Zaccagni). I rossoblù non vincono a Roma contro la Lazio da sedici anni: era il 28 ottobre 2009 quando Matri firmò il blitz all’Olimpico. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Mondin di Treviso e Monaco di Termoli. Galipò di Firenze sarà il Quarto ufficiale mentre Paterna e Di Paolo sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Juan Luca Sacchi incrocerà per l’ottava volta in carriera la Lazio, il bilancio con i biancocelesti è il seguente: 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Per quanto riguarda i precedenti con il Cagliari: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 ko.

QUI LAZIO – Sarri dovrà fare a meno di Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri e Nuno Tavares. Tra i pali Provedel con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Guendouzi, Cataldi e Basic mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Isaksen, Dia e Zaccagni.

QUI CAGLIARI – Indisponibili tra le fila dei sardi Pintus, Belotti, Rog, Ciocci, Liteta e Deiola oltre allo squalificato Obert. A protezione di Caprile ci saranno Zappa, Mina e Luperto. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Folorunsho in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Borrelli.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

