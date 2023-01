Lazio – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Empoli dell’8 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la diciassettesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 8 gennaio alle ore 15 andrà in scena Lazio – Empoli, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I capitolini riceveranno all’Olimpico i toscani dopo aver rimediato una sconfitta, la seconda consecutiva se si considera l’ultima gara del 2022 contro la Juventus, in casa del Lecce al rientro dalla sosta per 2-1. La squadra di Sarri al momento condivide la quinta posizione in classifica a quota 30 punti con la Roma. I toscani arrivano alla sfida, invece, dopo aver trovato un buon pareggio in casa dell’Udinese nel pomeriggio di mercoledì. La squadra di Zanetti staziona in tredicesima posizione con 18 punti. La gara sarà affidata al sig. Pezzuto della sezione di Lecce coadiuvato da Palermo e Ceccon, il quarto uomo sarà Prontera, mentre al VAR andranno Nasca e Fabbri. Nell’ultimo precedente all’Olimpico, che risale quasi precisamente a un anno fa, le due squadre diedero spettacolo facendo terminare la gara con uno scoppiettante 3-3.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - EMPOLI Domenica 8 gennaio dalle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà Provedel, in difesa ci saranno Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Cataldi avrà le chiavi del centrocampo con Vecino, in vantaggio rispetto a Basic e Luis Alberto, e Milinkovic che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da Zaccagni, Ciro Immobile e Felipe Anderson che dovrebbe iniziare la gara da titolare dopo la prima panchina della stagione a Lecce.

QUI EMPOLI – 4-3-1-2 per i toscani guidati da Zanetti. In porta ci sarà la certezza Vicario, mentre in difesa andranno Stojanovic, Ismajili, De Winter e Parisi. I tre che comporrano il centrocampo saranno Haas, Marin e Bandinelli, le due punti Satriano e Caputo saranno supportate da Baldanzi che agirà sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Lazio – Empoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, De Winter, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Empoli, valevole per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Empoli in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.