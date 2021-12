Formazioni ufficiali Lazio – Genoa: ecco chi scende in campo

Le formazioni ufficiali di Lazio – Genoa del 17 dicembre 2021, incontro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

LAZIO – Oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico si gioca l’anticipo Lazio – Genoa, gara in cui entrambe le squadre sono chiamate a riscattare la sconfitta di una settimana fa. Dalle 17.30 saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sarri ritrova squalificato Milinkovic-Savic, che ha scontato il turno di squalifica , ma dovrà valutare le condizione di Luis Alberto, Pedro e Zaccagni. Probabile modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e Marusic, Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj in posizione arretrata. A centrocampo dovremmo trovare dal 1′ Milinkovic-Savic, Basic, Cataldi e Felipe Anderson, alle spalle del tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile, che contro la sua ex squadra negli ultimi tre anni ha segnato quattro gol. Ancora out Rovella, Cassata, Fares. Probabile modulo 3-5-2 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Biraschi, Vasquez e Criscito. In cabina di regia Badelj con Hernani e Cambiaso; sulle fasce Sabelli e Cambiaso. Davanti Pandev e Ekuban.

DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Lazio – Genoa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Allenatore: Sarri (da confermare)

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro Allenatore: Shevchenko (da confermare)