Lazio – Genoa 2-0 live: cronaca e risultato in diretta

Diretta di Lazio – Genoa: presentazione della partita, precedenti, formazioni, cronaca e risultato in tempo reale della sfida in programma domenica 23 settembre dalle ore 15

ROMA – Oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio – Genoa, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2018/1019.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

2' TEMPO 2' PIOTEK!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL GENOA! le squadre fanno nuovamente il loro ingresso sul terreno di gioco, nessun cambio nell'intervallo e applausi per Marchetti che saluta i suoi ex tifosi laziali 1' TEMPO 48' si chiude la prima frazione di gioco 2-0 per la Lazio all'intervallo. A risentirci fra qualche istante per seguire la ripresa 48' allo scadere Koamé innescato da Medeiros prova nello stretto a girarsi ma il suo destro trova Strakosha a bloccare a terra la sfera 46' giallo per Bessa 44' 3 minuti di recupero 42' destro a giro tentato da Ciro Immobile in area ma palla che supera la traversa 41' su cross di Marusic solo sfiorato da Parolo con la testa palla per Lulic che con un tiro cross sfiora il bersaglio con traiettoria che non trova nessun compagno pronto a correggere in porta 39' la risposta del Genoa è tutto nel tentativo di Koumé ma il suo tentativo da posizione defilata termina fuori 36' si rivede la Lazio con Caicedo che prova dal limite dell'area ma Criscito devia in angolo. Sullo stesso Gunter respinge il tentativo di Milinkovic 32' ci prova Criscito dalla distanza ma il suo destro termina sul fondo 30' occasione per Medeiros che dopo uno spunto sulla trequarti con il sinistro trova una deviazione di Acerbi. Corner per gli ospiti 29' scontro di gioco Marusic - Piatek con il primo che ha la peggio ma dopo l'intervento dello staff medico riprende a giocare 27' cambio tattico per Ballardini con Kouamé per Spolli 26' l'arbitro ordina una piccola pausa per consentire ai calciatori di dissetarsi 23' IMMOBILE! RADDOPPIO DELLA LAZIO!! l'azione parte da un errore in disimpegno di Bessa con Parolo che manda in profondità l'attaccante bravo a colpire con il sinistro Marchetti 20' un'azione per parte: prima Romulo con il destro non inquadra lo specchio della porta quindi Parolo stessa fine 17' chiusura di Acerbi che impedisce a Piatek di calciare su servizio di Bessa 15' break degli ospiti con Piatek che ci prova con il destro dal limite dell'area, il suo rasoterra non spaventa Strakosha 11' giallo a Spolli per un intervento su Immobile. Successiva punizione di Milikovic ma il suo tentativo è deviato dalla barriera in angolo 7' CAICEDO!!! VANTAGGIO LAZIO! su lancio di Wallace sponda di Milinkovic - Savic per il compagno che anticipa Zukanovic e di testa fredda Marchetti 4' scontro di gioco Wallace - Gunter fortuito, gioco fermo ma dopo le cure del caso nessun problema per i due calciatori partiti! calcio d'avvio per il Genoa Tabellino live LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Durmisi, Badelj, Murgia, Jordao, Cataldi, Correa, Luis Alberto. Allenatore: Simone Inzaghi. GENOA (3-5-1-1): Marchetti; Zukanovic, Spolli (dal 27' pt Kouamè), Gunter; Romulo, Hiljemark, Criscito, Bessa, Biraschi; Medeiros; Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Pereira, Lakicevic, Sandro, Lazovic, Rolon, Mazzitelli, Omeonga, Pandev, Dalmonte. Allenatore: Davide Ballardini. Reti: al 7' pt Caicedo, al 23' pt Immobile Ammonizioni: Spolli, Bessa Recupero: 3 minuti nel primo tempo

La presentazione del match

Fischio di inizio previsto per le ore 15. I bianco-celesti, dopo un avvio stentato con doppia sconfitta rimediata da Napoli e Juventus, ora in classifica hanno sei punti, grazie alle vittorie ottenute contro Frosinone e Empoli . Stesse lunghezze per i rossoblu, frutto dei successi contro Empoli e Bologna, ma con la gara contro il Milan ancora da recuperare.

QUI LAZIO – Tanti gli infortunati per Simone Inzaghi che non potrà contare su Luiz Felipe, Radu, Berisha e Lukaku. Il tecnico biancoceleste dovrà inoltre scegliere chi far scendere in campo tra Caceres e Bastos, tra Milinkovic e Badelj e tra Luis Alberto e Correa, con i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi in vantaggio per una maglia da titolare. Probabile il modulo 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali e difesa a tre composta da Wallace, Acerbi e Caceres. A centrocampo Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic; sulle corsie Marusic e Lulic. Davanti la coppia d’attacco formata da Luis Alberto e Immobile.

QUI GENOA – Ballardini dovrà rinunciare agli infortunati Lisandro Lopes e Favilli e valutare le condizioni di Lapadula. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Gunter e Zukanovic, tra Mazzitelli e Lazovic e tra Bessa in ballottaggio con Kouamè e Pereira. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi dualismi sarebbero preferiti. Possibile modulo 3-4-1-2 con Marchetti in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Gunter. In mezzo al campo Mazzitelli e Hiljemark, sulle corsie Romulo e Criscito. Sulla trequarti Bessa, di supporto alla coppia di attacco formata da Pandev e Piatek.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo, che vanta 26 partite in serie A, 100 cartellini gialli, 6 cartellini rossi e 11 rigori fischiati. Solo due i suoi precedenti con la Lazio (una vittoria, un pareggio); uno con il Genoa (vittoria contro il Benevento nella scorsa stagione). Gli assistenti saranno Fiorito di Salerno e Di Iorio della sezione di Verbano-Cusio-Ossola con Giua di Olbia come quarto uomo. Al VAR andrà Maresca della sezione di Napoli, all’AVAR Longo della sezione di Paola.

Statistiche e precedenti

Sono 48 i precedenti a Roma tra le due compagini, con il bilancio di 24 successi per i padroni di casa, 16 pareggi e 8 affermazioni degli ospiti. L’ultima sfida risale allo scorso 5 febbraio quando il Genoa vinse 1-2 grazie ai gol di Pandev e laxalt; per la Lazio pareggiò momentaneamente Parolo.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Lazio – Genoa potrà essere seguita esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky Sport. Gli abbonati di Sky potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 14.15. Poi, a partire dalle ore 15 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni di Lazio – Genoa

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti, Biraschi, Spolli, Gunter, Romulo, Mazzitelli, Hiljemark, Criscito, Bessa, Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Zukanovic, Pereira, Lakicevic, Sandro, Lazovic, Rolon, Kouamè, Medeiros, Dalmonte, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.