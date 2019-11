Serie A, Lazio – Lecce: le formazioni ufficiali dalle 14,15

Le formazioni ufficiali di Lazio – Lecce: gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Tutto pronto all’Olimpico per l’incontro tra Lazio – Lecce, incontro della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa scendono in campo con il 3-5-2, Immobile e Correa il tandem d’attacco mentre i salentini si schierano in campo con il 4-3-2-1: Lapadula unica punta supportato da Falco e Mancosu. La gara sarà arbitrata dal signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Lazio – Lecce

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos, Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari, Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi [in attesa dell’ufficialità]

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Majer, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani [in attesa dell’ufficialità]

STADIO: Olimpico