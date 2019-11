Cagliari-Fiorentina 5-2, il tabellino: sardi in terza posizione

Il tabellino di Cagliari-Fiorentina 5-2 il risultato finale: prestazione strepitosa dei padroni di casa che salgono momentaneamente in terza posizione.

CAGLIARI – Nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A il Cagliari demolisce la Fiorentina battendo la Viola 5-1. Match chiuso già nel primo tempo con le reti di Rog, Pisacane e Simeone mentre nella seconda frazione arrivano i gol di Simeone e Nainggolan mentre per la Viola doppietta di Vlahovic. Con questa vittoria la squadra di Maran sale momentaneamente in terza posizione con 24 punti mentre la Viola resta in ottava posizione con 16 punti.

Cagliari-Fiorentina 5-2: il tabellino del match

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (83′ Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (78′ Castro); Joao Pedro, Simeone (74′ Cerri). Allenatore: Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (46′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (67′ Benassi), Dalbert; Vlahovic, Chiesa (72′ Ghezzal). Allenatore: Montella

RETI: 17′ Rog (C), 26′ Pisacane (C), 34′ Simeone (C), 54′ Joao Pedro (C), 65′ Nainggolan (C), 75′ Vlahovic (F), 87′ Vlahovic (F)

AMMONIZIONI: Castrovilli, Pulgar, Sottil (F), Nandez (C)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Sardegna Arena