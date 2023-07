Lazio – NK Bravo 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – NK Bravo di Mercoledì 26 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club

AURONZO DI CADORE – Mercoledì 26 luglio, allo Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, la Lazio affronterà in amichevole il Nogometcni Klub Bravo, formazione che milita nel massimo campionato sloveno; calcio di inizio previsto per le ore 18.

Per i biancocelesti di Sarri si tratta della quarta amichevole estiva dopo il 16-0 rifilato all’Auronzo, il 5-1 contro gli sloveni del Primorje e il 4-0 contro la Triestina. Agli inizi di agosto la Lazio giocherà a Birmingham contro l’Aston Villa e nel prestigioso trofeo Gamper contro il Barcellona. Il 6 agosto se la vedrà con il Girona, in occasione del Trofeu Costa Brava. Dopodichè gli allenamenti proseguiranno a Formello, in vista dell’esordio in campionato a Lecce il 20 agosto. I biancocelesti quest’anno saranno impegnati anche su due altri fronti: Coppa Italia e Champions League. Sarà una Lazio orfana di Milinkovic-Savic ma nelle ultime ore, secondo voci attendibili di mercato, starebbe per concludersi l’acquisto del centrocampista Sow dall’Eintracht Francoforte.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO – NK BRAVO]

LAZIO (ITA):. A disposizione:



BRAVO (SLO):. A disposizione:



Reti:



Formazioni ufficiali di Lazio – NK Bravo

LAZIO – Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NK BRAVO – Orbanic; Spanring, Gurlica, Stor, Poplatnik; Janjic, Maher, Kavcic, Selan; Stankovic, Katinic. Allenatore: Arnol.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Inizialmente Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Maximiano in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Patric e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Hysaj. A centrocampo Bertini, Vecino e Luis Alberto mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Pedro, Immobile e Zaccagni.

La probabile formazione della Lazio nel primo tempo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida sarà visibile solo sul canale tematico Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.