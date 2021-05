Lazio, oggi il summit tra Lotito e Inzaghi: sondaggio dell’Inter per il tecnico

Nella giornata odierna andrà in scena un summit tra Lotito e Inzaghi per discutere il contratto dell’allenatore della Lazio.

ROMA – Nel pomeriggio andrà in scena un summit tra Lotito e Inzaghi per discutere il contratto dell’allenatore della Lazio. Lo stesso Inzaghi, infatti, ha chiesto delle garanzie tecniche ed economiche per restare sulla panchina della Lazio mentre il presidente proverà a mediare cercando un accordo che possa accontentare entrambe le parti. Sullo sfondo, però, c’è l‘Inter che ha fatto un sondaggio proprio su Inzaghi in vista della partenza di Antonio Conte.