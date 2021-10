Lazio – Olympique Marsiglia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Olympique Marsiglia del 21 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Europa League

ROMA – Giovedì 21 ottobre alle ore 18.45 si giocherà Lazio – Olympique Marsiglia, incontro valido per la terza giornata del Gruppo E di Europa League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dalla vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca ed in classifica occupa il secondo posto con 3 punti. In campionato, la Lazio è reduce dal successo interno contro l’Inter ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme a Juventus e Atalanta, con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sampaoli che viene dal pari casalingo contro il Galatasaray ed in classifica occupa il terzo posto con 2 punti. In campionato, il Marsiglia viene dal successo interno contro Lorient ed in classifica occupa la terza posizione con 17 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

LAZIO-OLYMPIQUE MARSIGLIA IN DIRETTA Giovedì 21 ottobre alle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 18.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Lazzari e Radu sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Basic e Luis Alberto mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

QUI OLYMPIQUE MARSIGLIA – Sampaoli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, reparto arretrato formato da Lirola e Peres sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Alvaro e Saliba. A centrocampo Guendouzi e Gueye in cabina di regia mentre davanti spazio a Under, Harit e Gerson alle spalle di Milik.

Le probabili formazioni di Lazio – Olympique Marsiglia

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik. Allenatore: Sampaoli

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Olympique Marsiglia, valido per la terza giornata del Gruppo E di Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà sufficiente scaricare la relativa app su una moderna smart tv, oppure collegerare la propria tv ad una console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). In alternativa anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La sfida europea del Napoli verrà trasmessa anche su Sky e i canali di riferimento sui quali seguire il match saranno: Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252). Gli abbonati Sky potranno seguire Lazio – Olympique Marsiglia anche in diretta streaming attraverso Sky Go, scaricando la relativa app su smartphone o tablet, o in alternativa su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, che vi permetterà di assistere alla diretta del match dopo aver acquistato il pacchetto ‘Sport’.