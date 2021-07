Lazio – Padova: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Lazio – Padova del 27 luglio 2021 in diretta: presentazione, risultato e tabellino della quarta amichevole stagionale della squadra biancoceleste

AURONZO DI CADORE – Martedì 27 luglio, alle 18, nel ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio di Maurizio Sarri affronterà la Triestina di Christian Bucchi. Per la squadra biancoceleste si tratta della quarta partita stagionale dopo aver battuto per 10-0 la Top 11 Radio Club, 11-0 i Fiori Barp Mas e 5-2 la Triestina; proseguirà la preparazione giocando contro il Twente il 7 agosto. Di fronte una avversaria che milita in Serie C e che nella scorsa stagione ha sfumato la promozione perdendo in finale contro l’Alessandria.

Le probabili formazioni

I biancocelesti potrebbero scendere in campo col modulo 4-3-3 con Strakosha tra i pali e difesa composta al centro da Luiz Felipe e Radu e ai lati da Marusic e Hysaj. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Muriqi, Moro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andjelkovic, Pelagatti, Baraye; Hraiech, Della Latta, Ronaldo; Chiricò, Biasci, Jelenic.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro amichevole Lazio – Padova sarà trasmesso su Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre e visibile su piattaforma hbttv, app mobile e su Amazon firestick). La gara sarà visibile anche su Lazio Style Channel, canale numero 233 di Sky.