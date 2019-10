Lazio – Rennes, le formazioni ufficiali del match

ROMA – Tutto è pronto allo Stadio Olimpico per l’inizio di Lazio – Rennes, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D di Europa League.I biancocelesti hanno cominciato male la competizione perdendo 2-1 in casa del Cluj. In campionato, invece, sono reduci dal brillante 4-0 contro il Genoa e in classifica sono sesti con 10 punti. I francesi provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Marsiglia e sono settimi con 12 punti. Calcio di inizio previsto per le ore 21. Le formazioni ufficiali saranno pubblicate attorno alle ore 20.

