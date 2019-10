Brescia – Sassuolo rinviata al 18 dicembre 2019

In considerazione della scomparsa del Patron della società Sassuolo Calcio il Presidente della Lega Professionisti Serie A ha deciso di posticipare l’incontro in programma il 4 ottobre 2019

SASSUOLO – Il Presidente della Lega Professionisti Serie A in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, Patron della società U.S. Sassuolo Calcio. Dispone il rinvio della gara, Brescia – Sassuolo, programmata per venerdì 4 ottobre, con inizio alle 20.45, e valida per la 7a giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, a mercoledì 18 dicembre 2019, con inizio alle ore 20.45 (SKY).

Per i fantallenatori che giocano ai tornei Fantamagic questo comporta il 6 d’ufficio a tutti i giocatori ad eccezione degli infortunati che non sarebbero stati convocati ovvero Ndoj, Torregrossa, Pegolo e Rogerio. Inoltre il turno partirà direttamente sabato 5 ottobre alle ore 15 con SPAL – Parma.