Brescia – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BRESCIA – Venerdì 4 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Brescia – Sassuolo, incontro valevole per l’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Incontro che si preannuncia interessante viste le caratteristiche offensive delle due squadre. Da una parte ci sono le Rondinelle che, nella scorsa giornata, ha perso in casa del Napoli mentre dall’altra parte ci sono gli emiliani che sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Entrambe le squadre hanno sei punti in classifica, non ci sono precedenti in Serie A.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Dessena mezze ali mentre davanti Romulo alle spalle del tandem offensivo composto da Balotelli e Donnarumma.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Peluso sulle fasce laterali mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Duncan e Traorè mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato fa Berardi, Caputo e Defrel.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Brescia – Sassuolo, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming per gli abbonati attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Brescia – Sassuolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Mario Rigamonti