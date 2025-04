Lazio-Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Roma di domenica 13 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 13 aprile, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Roma, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che affronteranno il derby dopo aver perso 2-0 in casa del Bodo Glimt nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Baroni si trova quindi immersa in un ciclo di partite difficili, iniziato la settimana scorsa con la vittoria in casa dell’Atalanta per 1-0, con gol decisivo di Isaksen, e che terminerà giovedì con il ritorno dei quarti di finale contro il Bodo Glimt, sempre all’Olimpico di Roma. La Lazio ritroverà a pieno regime Taty Castellanos, mentre dovrà fare a meno di Nuno Tavares, che è ancora ai box per l’ennesimo problema muscolare della stagione.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Roma. La squadra di Ranieri arriva alla sfida molto più riposata rispetto ai concittadini della Lazio, infatti l’ultima partita giocata dai giallorossi risale a domenica sera, quando hanno terminato la loro serie di vittorie consecutive pareggiando 1-1 in casa contro la Juventus di Igor Tudor. Il gol del pareggio è stato realizzato da Shomurodov nella ripresa, dopo che Locatelli aveva portato in vantaggio i bianconeri allo scadere del primo tempo. La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala, che ha chiuso anzitempo la stagione per infortunio.

La gara sarà affidata all sig. Simone Sozza della sezione di Seregno coadiuvato da Perrotti e Rossi, il quarto uomo sarà Doveri, mentre al VAR andranno Meraviglia e Di Paolo.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-ROMA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-ROMA Domenica 13 aprile dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Lazio-Roma, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Sei precedenti con la Lazio per il direttore di gara: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Dodici, invece, le sfide arbitrate alla Roma fino a ora: sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Roma

I precedenti in campionato tra le due squadre sono 163, nei quali la Roma ha trionfato 59 volte, mentre la Lazio 43. Sono invece i pareggi a fare da padrone, infatti Lazio e Roma si sono divise la posta in palio per ben 61 volte. Extra campionato le due compagini si sono trovate faccia a faccia “solo” in 21 occasioni: otto vittorie per la Lazio, dieci per la Roma e, in questo caso, solo tre pareggi. Nella gara di andata la Roma ha trionfato per 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Saelemaekers nel primo tempo.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Mandas, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Rovella e Guendouzi con Isaksen, Dia e Zaccagni che agiranno alle spalle di Castellanos.

QUI ROMA – La Roma allenata da Claudio Ranieri risponderà con il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Svilar con Mancini, Hummels e Ndicka a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo ci saranno Saelemaekers e Angelino con Konè e Paredes a completare la mediana centralmente. Dietro all’unica punta Dovbyk agiranno Soule ed El Shaarawy.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Roma valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Roma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.