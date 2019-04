Lazio – Sassuolo 2-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Sassuolo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Lazio – Sassuolo, incontro valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

50' PAREGGIO LAZIO!!!! Gol di Lulic 48' ultime battute di gioco con il Sassuolo clamorosamente in vantaggio 45' sei minuti di recupero 44' VANTAGGIO SASSUOLO! Gol di Berardi, servito da Sensi al termine di una ripartenza velocissima 42' la Lazio prova ad attaccare in questo finale di partita per cercare di portare a casa tre punti che sarebbero utilissimi in chiave Champions 38' cambio nel Sassuolo: dentro Bourabia per Boga 36' colpo di testa da distanza ravvicinata di Mlinkovic-Savic, interviene Consigli 34' cambio nella Lazio: dentro Leiva per Badelj 33' ammonito Badelj per un intervento falloso su Boga 32' Immobile solo davanti a Consigli spedisce la palla alta sopra la traversa 30' cross di Duncan deviato da Acerbi 29' intervento falloso di luis Alberto su Lirola 28' fallo in attacco di Marusic 26' cross di Rogerio ma Matri non riesce ad arrivare in tempo sulla palla 24' altro cambio nella lazio: dentro Milinkovic-Savic per Parolo 23'tiro di Correa deviato in angolo da Demiral 22' punizione dal limite dl'area in favore della Lazio. La batte Luis Alberto ma la palla finisce alta sopra la traversa 21'cambio anche nel Sassuolo: dentro Magnanelli al posto di Locatelli 20' tiro da distanza ravvicinata di Immobile e gran parata di Consigli 18' cambio nella Lazio: dentro Correa per Caicedo 16' lancio lungo per Immbile che prò si fa cogliere in fuorigioco 13' per gli amanti delle statistiche diciamo che per Rogerio si tratta del primo gol in Serie A 12'PAREGGIO SASSUOLO! conclusione di Rogerio da distanza ravvicinata, favorito da una serie di rimpalli in area 8' VANTAGGIO LAZIO! dal dischetto Immobile non sbaglia e spiazza Consigli 5' il Var conferma la decisione dell'arbitro Abisso. Locatelli ammonito per proteste 4' prima però si consulta il Var 4' RIGORE PER LA LAZIO per un fallo di mano in area di Locatelli 2' cross di Rogerio ma interviene Strakosha 1' si riparte senza cambi PRIMO TEMPO 45' finisce qui il primo tempo sul risultato di 0-0. Lazio aggressiva, Sassuolo mai al tiro 43' non ci sarà recupero 41' conclusione dal limite dell'area di Luis Alberto; la palla lambisce il palo e termina sul fondo 39' contrasto in area tra Magnani e Immobile; rimane a terra il difensore neroverde 37' anticipo di Demiral su Immobile, lanciato in corsa verso la porta di Consigli 35' errore difensivo di peluso, la palla finisce a Immobile, che colpisce l'esterno della porta 34'prova la conclusione di testa Parolo e anche questa volta la palla finisce alta sopra la traversa 30' ammonito Parolo per un intervento su Peluso 29' interveno falloso di badelj su Sensi a centrocampo 27' conclusione dalla distanza di Badelj con palla che finisce altissima sopra la traversa 26' parolo, solo davanti a Consigli, prova il pallonetto ma la palla finisce di poco sopra la traversa 24' intervento falloso di Caicedo su Sensi 21' i giocatori della Lazio reclamano un fallo di mano in area di Magnani ma il Var dice che è tutto regolare 20' prova il cross Marusic ma il tiro viene intercettato da Magnani 18' ritmi più blandi in questa fase di gara dopo un avvio scandito dagli attacchi della Lazio alla porta di Consigli 14' lancio lungo di Boga per Rogerio, che però non riesce ad arrivare in tempo sulla palla 11' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Consigli interviene coi pugni e allontana la palla dalla propria area 9' lazio padrona del campo in questa prima parte di gara 8' contrasto in area tra Demiral e Immobile. I giocatori della Lazio reclamano il rigore ma l'arbitro lascia correre 6' conclusione da fuori area di Patric,con palla che finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta 4' colpo di testa di Luis Alberto, che costringe Consigli a intervenire. Prima occasione della partita 2' Lazio aggressiva in queste prime fasi di gioco con il Sassuolo schiacciato nella propria metà campo 1' lancio di Acerbi per Marusic, che viene anticipato da Rogerio e Locatelli 1' partiti! si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare il decennale del terremoto che sconvolse L'Aquila squadre in campo Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Lazio - Sassuolo LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (dal 24' st Milinkovic-Savic), Badelj (dal 34' st Leiva), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (dal 18'st Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Romulo, Cataldi, Durmisi, Neto. Allenatore: Simone Inzaghi. SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Magnani, Peluso; Lirola, Locatelli (dal 21' st Magnanelli), Sensi, Duncan, Rogerio; Boga (dal 38' st Bourabia), Matri. A disposizione: Pegolo, Lemos, Babacar, Ferrari, Sernicola, Bourabia, Djuricic, Odgaard, Di Francesco, Berardi, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi. Reti: all'8' st Immobile (rig), al 12' st Rogerio, al 44' st Berardi, al 45+5st Lulic Ammonizioni: Locatelli, Badelj Espulsioni: Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 6' nella ripresa

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dalla brutta sconfitta contro la SPAL ed in classifica occupa la settima posizione con 48 punti. Dall’altra parte c’è la squadra emiliana che, dopo un periodo buio, è tornata al successo battendo il Chievo ed in classifica occupa l’undicesimo posto con 35 punti.

QUI LAZIO – La compagine padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

QUI SASSUOLO – La squadra emiliana dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Consigli tra i pali, reparto arretrato formato da Lirola e Rogerio sulle fasce laterali mentre nel mezzo Demiral e Ferrari. A centrocampo Sensi in cabina di regia con Duncan e Locatelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Berardi, Djuricic e Boga.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Lazio – Sassuolo, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni di Lazio – Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Durmisi, Romulo, Parolo, Cataldi, Badelj, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga. A disposizione: Pegolo, Satalino, Lemos, Peluso, Magnani, Sernicola, Magnanelli, Bourabia, Babacar, Odgaard, Di Francesco, Matri, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

STADIO: Olimpico