Lazio – Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale

ROMA – Domenica 26 maggio, nella cornice dello Stadio “Olimpico” di Roma andrà in scena Lazio – Sassuolo, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024; calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Inter Milano facendosi recuperare nel finale da un colpo di testa di Dumfries dopo che, nel primo tempo, un sinistro di Kamada aveva portato in vantaggio la squadra di Tudor. I capitoli sono settimi in classifica con 60 punti frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte.

A far visita alla Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Sassuolo che è già certo della retrocessione a fronte della penultima posizione in classifica con 29 punti e ben 74 gol subiti. La gara sarà affidata al sig. Paride Tremolada della sezione di Monza coadiuvato da Giovane e Moro, il quarto uomo sarà Collu, mentre al VAR andranno Gariglio e Serra.

L’arbitro

Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Lazio – Sassuolo, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Per il direttore di gara è la terza gara assoluta diretta in Serie A e, fino a questo momento, non vi è stato alcun precedente sia con Lazio che con Sassuolo.

I precedenti tra Lazio e Sassuolo

Sarà la ventiduesima volta che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei biancocelesti che hanno conquistato la vittoria in 13 circostanze, mentre il Sassuolo è uscito trionfante dalle gare contro i capitolini in cinque occasioni. Sono state tre, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata quando i biancocelsesti si imposero al Mapei per due reti a zero grazie ai gol di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Tudor scenderà in campo con il 3-4-2-1. In porta andrà Provedel, mentre la difesa a tre sarà formata da Marusic, Romagnoli e Gila. Sugli esterni agiranno Hysaj e Pellegrini con Guendouzi e Rovella a completare il reparto centralmente. Dietro a Castellanos, unica punta, svarieranno Zaccagni e Kamada.

QUI SASSUOLO – Ballardini schiererà i neroverdi con il 5-3-2. Tra i pali ci sarà Cragno, i terzini saranno Missori e Doig con Erlic, Kumbulla e Ferrari a formare il tridente centrale della difesa. La linea mediana sarà composta da Boloca, Lipani e Thorstvedt con Laurientè e Pinamonti tandem offensivo.

Le probabili formazioni di Lazio – Sassuolo

LAZIO (3-4-2-1):Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Igor Tudor.

SASSUOLO (5-3-2): Cragno; Missori, Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Boloca, Lipani, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Sassuolo, valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.