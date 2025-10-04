Lazio-Torino: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Torino di sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Sabato 4 ottobre, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Torino, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 15:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, dopo aver perso il derby si sono rifatti vincendo a Genova per 3-0 grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. La squadra di Sarri non ha iniziato al meglio questo campionato, infatti, i punti sono a malapena 6. La Lazio inoltre dovrà far fronte a numerose defezioni, infatti, alle problematiche del centrocampo, durante la partita giocata a Marassi, si sono aggiunti gli infortuni di Pellegrini e Marusic.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Torino. La squadra dell’ex Baroni si trova in quindicesima posizioni con solo quattro punti ed è reduce da due sconfitte consecutive arrivate contro Atalanta e Parma. Anche i granata non attraverso un buon momento fisico, Ismajli non sarà della gara, mentre Biraghi non al meglio della condizione.

La gara sarà affidata all sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato da Capaldo e Laudato, il quarto uomo sarà Marinelli, mentre al VAR andranno Ghesini e Chiffi e Marini.

L’arbitro

Sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Lazio-Torino, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 15:00. Sette i precedenti con la Lazio per il direttore di gara: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Dieci, invece, le sfide del Torino fino a ora: cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Torino

Sono ben 72 i precedenti tra Lazio e Torino in Serie A. Il bilancio è a favore dei biancocelesti che hanno trovato la vittoria per 25 volte contro le 12 Torino, mentre per 34 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla trentesima giornata dello scorso anno: finì 1-1 con le reti di Marusic e Geneitis.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-4-2. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Hysaj e Marusi con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Cancellieri, Cataldi, Basic e Zaccagni con Dia e Castellanos a formare il tandem offensivo.

QUI TORINO – Il Torino allenato da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-3-3. Tra i pali andrà Israel con Pedersen, Coco, Maripan e Nkounkou a formare la line difensiva. I tre in mediana saranno Asslani, Casadei e Geneitis con Ngonge, Simeone e Vlasic a formare il treidente offensivo

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripàn, Nkounkou; Asllani, Casadei, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Torino valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.