Lazio – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Udinese di lunedì 11 marzo 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale.

ROMA – Lunedì 11 marzo, nella cornice dello Stadio “Olimpico” di Roma andrà in scena Lazio – Udinese, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024; calcio di inizio alle ore 20:45.

La Lazio di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo l’eliminazione in Champions League arrivata in terra tedesca per mano del Bayern Monaco all’Allianz Arena dove i biancocelesti hanno capitolato per tre reti a zero. In campionato invece i biancocelesti nelle ultime due gare hanno raccolto zero punti perdendo con Fiorentina e Milan.

A far visita alla Lazio ci sarà l’udinese di Cioffi che nell’ultima uscita in Serie A non è riuscita ad andare oltre l’uno a uno in casa contro la Salernitana. La gara sarà affidata al sig. Gianluca Aureliano della sezione di Bologna coadiuvato da Imperiale e Cecconi, il quarto uomo sarà Santoro, mentre al VAR andranno Sozza e Mazzoleni.

La cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - UDINESE Lunedì 11 marzo dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere Lazio – Udinese, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Due precedenti per la Lazio con questo direttore di gara, un pareggio e una sconfitta, proprio contro L’udinese nella stagione 2020/2021. Otto invece sono i precedenti per quel che riguarda i bianconeri: tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Udinese

Sono ben 101 i precedenti complessivi tra Lazio e Udinese. Il bilancio è a favore dei biancocelesti che hanno trovato la vittoria per 48 volte contro le 27 dei bianconeri, mentre per 36 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. La gara di andata, giocata il 7 gennaio a Udine, a è terminata due a uno per la squadra di Sarri che si è imposta grazie alle reti di Pellegrini e Vecino.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per la Lazio guidata da Maurizio Sarri. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa Lazzari e Hysaj saranno i terzini, mentre al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Romagnoli e Gila. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Vecinoe Luis Alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà Ciro Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni che agiranno sulle fasce.

QUI UDINESE – I bianconere guidati da Gabriele Cioffi si scheireranno con il 3-5-1-1. Tra i pali andrà Okoye, mentre davanti a lui scenderanno in campo Joao Ferreira, Lautaro Giannetti e Nehuen Perz. Ehizibue e Kamara saranno larghi sulle fasce con Samrdzic, Lovric e Payero che completeranno il reparto centralmente. Thauvin agirà alle spalle di Lucca.

Le probabili formazioni di Lazio – Udinese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Lautaro Giannetti, Nehuen Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Udinese, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Torino – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.