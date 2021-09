Lecce – Alessandria: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Lecce – Alessandria del 18 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4a giornata di Serie B

LECCE – Sabato 18 settembre, alle ore 14:00, si terrà il match Lecce – Alessandria, incontro valido per la 4a giornata della Serie B. Da una parte troviamo il Lecce di Marco Baroni, che con soltanto 2 punti occupa la 16a posizione del raggruppamento. A zero punti si trova invece la neo promossa Alessandria di Moreno Longo, reduce di tre sconfitte di fila. Attualmente in testa alla classifica della Serie B ci sono Brescia, Pisa ed Ascoli, con 9 punti: sono le uniche squadre, finora, a non aver perso nessun match.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI LECCE – Il Lecce di Baroni dovrebbe optare per un modulo 4-3-3: Calabresi, Tuia, Dermaku e Barreca a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo Hjulmand, Blin e Majer, alle spalle del tridente d’attacco composto da Rodriguez, Coda e Strefezza.

QUI ALESSANDRIA – Longo dovrebbe optare invece per un 3-4-3: Parodi, Di Gennaro e Benedetti nelle retrovie, alle spalle dei centrocampisti Mustacchio, Bruccini, Casarini e Beghetto. Il tridente d’attacco potrebbe essere quello composto da Chiarello, Marconi e Palombi.

Le probabili formazioni di Lecce – Alessandria

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia, Dermaku, Barreca; Hjulmand, Blin, Majer; Rodriguez, Coda, Strefezza. Allenatore: Marco Baroni

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo; Parodi, Di Gennaro, Benedetti; Mustacchio, Bruccini, Casarini, Beghetto; Chiarello, Marconi, Palombi. Allenatore: Moreno Longo

Dove vederla in TV e streaming

Il match Lecce – Alessandria verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN ed Helbiz: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie B. La gara sarà trasmessa anche su SKY Sport Primafile (canale 253 satellite).