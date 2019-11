Serie A, Lecce-Cagliari: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari: incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45.

LECCE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Lecce e Cagliari nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Lecce Shakhov a supporto del tandem offensivo composto da Lapadula e La Mantia mentre nel Cagliari Nainggolan agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia. Allenatore: Liverani. A disposizione: Riccardi, Vera, Benzar, Rispoli, Farias, Dubickas, Vigorito, Dell’Orco, Imbula, Gallo, Lo Faso.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran. A disposizione: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukievicz, Ionita, Oliva, Castro, Cerri