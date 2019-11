Si giocano due sfide in Serie A ma c’è anche la B e il campionato Primavera 1. Il 25 novembre 2019 c’è la Premier League e l’Eerste Divisie, nella notte il calcio sud Americano

Lunedì 25 novembre 2019 si apre una nuova settimana con diversi incontri interessanti per l’Italia. Ben due i posticipi previsti in A visto il recupero della sfida Lecce – Genoa che va dunque ad aggiungersi a SPAL – Genoa. Le nostre webcronache spazieranno anche in B con ChievoVerona – Virtus Entella e nel campionato Primavera 1 con Genoa – Pescara. Il riepilogo dei risultati giornalieri avrà anche il calcio inglese e olandese protagonisti assieme ad alcune amichevoli tra nazionali e campionati minori. Prima di vederli in dettaglio spazio a chi ha già giocato.

Partiamo dal Sud America. In Argentina per la Superliga finisce 3-3 la sfida tra Talleres Cordoba e Racing Club. Girandola di emozioni con Rojas che sblocca il match dopo 11 minuti quindi la risposta di Bustos al 30′. Nel finale di primo tempo altro botta e risposta con Menendez che replica a Zaracho. Nella ripresa sono i padroni di casa sempre con Bustos a capovolgere il match dopo 23 minuti ma a sei minuti dalla fine Cristaldo trova il pari. In Ecuador finisce senza reti tra Ind. del Valle e Delfin per le Liga Pro mentre nella Premier League in Giamaica 2-1 esterno del Dunbeholden su Harbour View. In Bolivia 1-1 tra Blooming e Royal Pari mentre in Asia per i Southeast Asian Games 1-1 tra Malesia e Birmania e 6-0 del Vietnam sul Brunei. Partecipano tutte nazionali under 23.

PARTITE IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI E GUIDA CALCIO TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



13:00



Filippine - Cambogia

Malesia - Myanmar



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre



12:00 Burundi - Uganda



14:30 Kenya - Tanzania



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



22:00 Belgio - Peru



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



00:30 Paraguay - Uruguay 3-1



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Talleres de Córdoba - Racing Club 3-3



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



00:00 Independiente Rivadavia - Platense 4-1



21:10 Estudiantes de Río Cuarto - Barracas Central



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:00 Desamparados de San Juan - Deportivo Madryn 1-1



00:30 Juventud Unida Universitario - Estudiantes de San Luis 0-1



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:00 Boca Unidos - Güemes de Santiago del Estero 2-1



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



01:00 AD San Carlos - LD Alajuelense 0-0



Danimarca > Superliga 2019/2020



19:00 Odense BK - FC Midtjylland



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 Le Havre AC - EA Guingamp



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



20:30 Hannover 96 - SV Darmstadt 98



Grecia > Super League 2 2019/2020



16:00 Panachaiki GE - Levadiakos



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00 Leicester City U23 - Derby County U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



14:00 West Bromwich Albion U23 - Middlesbrough FC U23



20:00



Newcastle United U23 - Stoke City U23

Reading FC U23 - Norwich City U23



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Lecce - Cagliari



20:45 SPAL - Genoa



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Chievo Verona - Virtus Entella



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



17:00 AlbinoLeffe - Carrarese



20:45 Arezzo - Novara



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Genoa - Pescara



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



Jong PSV - NAC Breda

NEC Nijmegen - FC Utrecht (J)

Jong Ajax - Helmond Sport

AZ Alkmaar (J) - De Graafschap



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 Antalyaspor - Gaziantep FK



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Semifinali



21:00 Deportivo Lara - Caracas FC