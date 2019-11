I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì sono dedicati a Serie A, Serie B, Girone A di Serie C, Premier League e Ligue 1

Lunedì 25 novembre si giocano i posticipi della tredicesima giornata del campionato di Serie A e di Serie B. Posticipi anche in Premier League, Ligue 2 e nel Girone A della Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Aston Villa – Newcastle 1 (ore 21)

Gara valida per la tredicesima giornata di Premier League. L’Aston Villa proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Wolves e in classifica è diciassettesimo con 11 punti. Quattro lunghezze in più per il Newcastle, che dopo la vittoria casalinga contro il Bornemouth è undicesimo.

Spal – Genoa under 2,5 (ore 20.45)

Posticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Spal proviene dal pareggio rimediato in trasferta sul campo dell’Udinese e in classifica è penultima con 8 punti. Una lunghezza in più per il Genoa, che dopo il pareggio di Napoli è diciassettesimo.

Chievo – Entella 1 (ore 21)

Posticipo della tredicesima giornata di Serie B. Il Chievo proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Fresinone e in classifica è settimo con 18 punti. Due lunghezze in meno per l’Entella, che dopo il pareggio casalingo cotro il Pordenone è quattordicesima.

Le Havre – Guingamp 1 (ore 20)

Incontro valvole per la quindicesima giornata del campionato cadetto francese. Il Le Havre proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Sochaux e in classifica è undicesimo con 19 punti. Una lunghezza in più per il Guingamo, che è undicesimo dopo aver pareggiato in casa contro l’Ajaccio.

Albinoleffe – Carrarese under 2,5 (ore 17)

Gara valida per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C. L’Albinoleffe proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Pergolettese e in classifica è decimo con 19 punti. Cinque lunghezze in più per la Carrarese, che dopo il pareggio casalingo contro l’Arezzo è sesta.

Arezzo – Novara under 2,5 (ore 20.45)

Match valido per la sedicesima giornata del giorne A di Serie C. L’Arezzo proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Carrarese e in classifica è tredicesimo con 18 punti. Sette lunghezze in più per il Novara, che dopo la vittoria di Olbia è quarto.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 novembre 2019

Aston Villa – Newcastle 1 (2,10)

Spal – Genoa under 2,5 (1,72)

Chievo – Entella 1 (1,80)

Le Havre – Guingamp 1 (2,35)

Albinoleffe – Carrarese under 2,5 (1,57)

Arezzo – Novara under 2,5 (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 372 euro