Serie A, Bologna – Parma: le formazioni ufficiali

Quali saranno le formazioni ufficiali di Bologna – Parma del 24 novembre? Tra i rossoblù si rivede Tomiyasu, rebus per l’attacco dei ducali con diverse assenze

BOLOGNA – Tutto pronto per il derby emiliano delle 12.30 tra Bologna e Parma. Intorno alle 11.40 scopriremo le formazioni ufficiali della partita che sarà diretta da Rosario Abbisso e che si potrà seguire in tempo reale con il supporto della nostra webcronaca. Mihailovic avrà a disposizione Tomiyasu dopo lo stop di alcune giornate mentre a centrocampo dovrebbe lanciare dal primo minuto Svanberg a supporto di Palacio con i Sansone e Orsolini. Problemi in attacco per D’Aversa che non avrà i vardi Gervinho, Inglese, Karamoh e ultimo della lista Cornelius. Quale curiosità sulla sfida: negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre situazione di equilibrio con 1 successo per parte e ben 3 pareggi. L’ultimo ha visto i rossoblù vincere per 4-1 grazie alle reti di Orsolini, Lyanco, due autoreti dei ducali con Sepe e Sierralta e gol della bandiera di Inglese. Si tratta anche del successo più largo al Dall’Ara in A in questa sfida. Il Bologna in casa ha complessivamente collezionato 7 successi e 4 sconfitte con 21 reti fatte e 16 subite.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Bologna – Parma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Poli, Schouten, Skov, Olsen, Juwara. Allenatore: Mihajlovic [formazioni ufficiali disponibili dalle 11.40]

PARMA (4-4-1-1): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Scozzarella, Barillà; Kulusevski; Sprocati. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Pezzella Giu., Grassi. Allenatore: D’Aversa [formazioni ufficiali disponibili dalle 11.40]