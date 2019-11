Giornata ricca incontri quella del 24 novembre 2019: in Italia Serie A, B e campionati minori. Spicca il derby Bologna – Parma, in campo anche le romane e la Fiorentina

Domenica 24 novembre presenta un ricco cartellone di partite. Iniziamo da quelle già disputate come nella Superliga argentina dove finisce 2-2 tra Atletico Tucuman e San Lorenzo. Nella Serie A brasiliana il Santos supera 4-1 il Cruzeiro mentre sconfitta casalinga per 1-0 del Petrolera contro l’America De Cali nella Liga Aguila in Colombia. Nella Liga Pro in Ecuador 3-2 esterno dell’U. Catolica su LDU Quito mentre in Honduras 2-1 del Vida sull’Olimpia. Passiamo al Messico dove nell’Ascenso troviamo due vittorie fuoricasa per 1-0 rispettivamente dello Zacatepec sull’Atlante e del Celaya sull’Alebrijes Oaxaca. Sguardo all’A- League australiana con l’1-0 del Central Coast Marines sul Western United mentre nella K League 1 in Corea del Sud l’Incheon supera 2-0 Sangju Sangmu mentre vincono in trasferta il Gyeongnam sul Seongnam 2-1 e il Suwon sul Jeju 4-2. I risultati aggiornati in tempo reale li inizieremo a seguire in particolare a partire dal derby lunch mactch tra Bologna e Parma delle 12.30 quindi gli impegni di Roma e Lazio oltre a Fiorentina nel primo pomeriggio. Non mancheranno anche alcune sfide di Serie B e C presenti anche con la nostra webcronaca. Si giocherà molto anche nel resto d’Europa come si potrà vedere nel cartellone degli incontri sotto presente.

Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



00:30 Alvarado - Estudiantes de Caseros 4-2



01:10 Belgrano de Córdoba - Mitre de Santiago del Estero 1-1



21:00 Guillermo Brown de Puerto Madryn - San Martín de San Juan



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



21:00 Villa Dálmine - Gimnasia de Jujuy



22:00 San Martín de Tucumán - Instituto de Córdoba



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:00



Camioneros - Ferro Carril Oeste de General Pico

Círculo Deportivo - Peñarol de Chimbas

Sol de Mayo de Viedma - Olimpo de Bahía Blanca

Sansinena de General Cerri - Huracán de Las Heras



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



21:00 Gimnasia de Concepción del Uruguay - Central Norte



21:30 Douglas Haig - Defensores de Pronunciamiento



22:00 Crucero del Norte - San Martín de Formosa



Brasile > Série A 2019



01:00 Santos FC - Cruzeiro 4-1



20:00



Atlético Mineiro - Athletico Paranaense

Palmeiras - Grêmio Porto Alegre

Goiás - EC Bahia



22:00 Botafogo - RJ - Corinthians SP



Brasile > Série B 2019



20:00 Coritiba FC - Bragantino - SP



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo B



00:00 Alianza Petrolera - América de Cali 0-1



21:00 Santa Fe - Deportivo Cali



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



03:00 CS Herediano - Deportivo Saprissa 1-1



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 NK Osijek - NK Istra 1961



17:30 NK Inter Zaprešić - HNK Rijeka



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30 NK BSK Bijelo Brdo - NK Dugopolje



Danimarca > Superliga 2019/2020



12:00 SønderjyskE - Lyngby BK 1-1 *



14:00



Aalborg BK - AC Horsens

Silkeborg IF - Esbjerg fB



16:00 FC Copenaghen - Hobro IK



18:00 Aarhus GF - Brøndby IF



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura



Isidro Metapán - Municipal Limeño rinv.



00:30 Santa Tecla FC - El Vencedor 1-3



01:30 Chalatenango - Once Municipal 3-0



22:00 Águila - Sonsonate FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 Girondins Bordeaux - AS Monaco



17:00 AS Saint-Étienne - Montpellier HSC



21:00 Toulouse FC - Olympique Marseille



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



C' Chartres Football - US Boulogne

JA Drancy - RC Lens

Amiens SC - Entente Feignies Aulnoye



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



11:00



SAS Épinal - US Torcy

ESTAC Troyes - Le Puy Foot 43



14:30



AJ Auxerre - Dijon FCO

FC Sochaux - FC Metz

FC Montceau - FC Bourg-Péronnas

Paris FC - RC Strasbourg



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00 FC Nantes - Aviron Bayonnais



14:30



Tours FC - Angers SCO

EA Guingamp - Vannes OC

Chamois Niortais - Le Mans FC

US Concarneau - Stade Laval

Stade Rennes - LB Châteauroux

Girondins Bordeaux - Trélissac FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



OGC Nice - FC Istres

Sporting Club de Toulon - AS Monaco

AS Saint-Étienne - Nîmes Olympique

Toulouse FC - AC Ajaccio

AS Porto Vecchio - AS Cannes



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Augsburg - Hertha Berlino



18:00 Hoffenheim - Mainz 05



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



Stoccarda - Karlsruher SC

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 1846

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00 Turbine Potsdam - MSV Duisburg



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



SG 99 Andernach - BV Cloppenburg

1899 Hoffenheim II - Werder Bremen



14:00 Bayern München II - FC Ingolstadt 04



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Werder Bremen - RB Leipzig



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



18:15 Mons Calpe S.C. - St. Joseph's FC



Grecia > Super League 2019/2020



16:00 Atromitos - OFI Heraklion



16:15 Asteras Tripolis - Volos NFC



17:00 PAOK Saloniki - AE Larisa



18:30



AEK Athen - Aris Saloniki

Panetolikos - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:00 Apollon Larisa - Ergotelis



13:45 AE Karaiskakis - Chania Kissamikos



14:00



Apollon Pontou - AO Kerkyra

Apollon Smyrnis - PAS Giannina



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Persib Bandung - PS Barito Putera 0-0



12:30 Persipura Jayapura - Persebaya Surabaya 0-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:00 Middlesbrough FC - Hull City



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Bologna - Parma 0-1 *



15:00



Verona - Fiorentina

Roma - Brescia

Sassuolo - Lazio



18:00 Sampdoria - Udinese



20:45 Lecce - Cagliari



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Ascoli - Cosenza Calcio

Cittadella - Pisa



21:00 Spezia - Frosinone



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Juventus II - Gozzano rinv.

Monza - Alessandria

Pergolettese - Olbia

Pianese - Como



17:30



Aurora Pro Patria - Pistoiese

Robur Siena - Pontedera



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Vicenza - Fano

Calcio Padova - Rimini

Sambenedettese - FeralpiSalò

Vis Pesaro - Arzignano



17:30



Cesena - Modena

Fermana FC - Reggiana

Piacenza - Imolese

Ravenna Calcio - Gubbio

Triestina - Südtirol



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Bisceglie - Paganese

Catania - Casertana

Cavese - Monopoli

AZ Picerno - ASD Sicula Leonzio

Virtus Francavilla - Potenza



17:30



Avellino - Rieti

Bari - Teramo

Vibonese - Catanzaro rinv.



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



GS Arconatese 1926 - Milano City FC

Brusaporto - Folgore Caratese

Pro Sesto - NibionnOggiono

Seregno - US Scanzorosciate

Sondrio - Pontisola

SS Tritium 1908 - Legnano

Dro - Inveruno

Villa d'Almè - Caravaggio

Virtus Bergamo - Castellanzese

Virtus Bolzano - US Levico Terme



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - Avezzano Calcio

AC Cattolica Calcio - Jesina Calcio

Atletico Terme Fiuggi - AC Sangiustese

Real Giulianova - Vastogirardi

Matelica - Tolentino

US Recanatese - Vastese Calcio



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Cagliari - Bologna



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Atlético Saltillo - Coras de Nayarit 0-1



02:00 Mineros de Fresnillo FC - Club Tepatitlán 1-3



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Delta Force FC - Plateau United

Kano Pillars - Wikki Tourists

Heartland FC - Jigawa Golden Stars

Ifeanyi Uba - Lobi Stars

Enugu Rangers - Akwa Starlets

Warri Wolves - Rivers United FC

Abia Warriors FC - MFM FC

Enyimba Aba - Adamawa United FC

Katsina United - Sunshine Stars

Akwa United - Nasarawa United FC



Norvegia > Relegation 1. Divisjon 2019 > Finale



14:00 Åsane Fotball - Notodden FK



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 Club Nacional - Sportivo Luqueño 1-1



21:00



Club Olimpia - Cerro Porteño

General Díaz - Guaraní

Sol de América - San Lorenzo

Club Olimpia - Deportivo Capiatá

Club Nacional - Deportivo Santaní

River Plate - Cerro Porteño

Libertad - Sportivo Luqueño



Peru > Primera División 2019 Clausura



17:00 Pirata - Universidad Técnica



21:00



Universidad San Martín - Ayacucho FC

Alianza Universidad - Universidad Cesar Vallejo

Deportivo Binacional - Sporting Cristal

FBC Melgar - Academia Cantolao

Mannucci - Deportivo Municipal

Sport Huancayo - Sport Boys

Universitario de Deportes - Real Garcilaso

Unión Comercio - Alianza Lima



Polonia > I Liga 2019/2020



12:40 OKS Stomil Olsztyn - Radomiak Radom 0-0 *



Russia > Premier Liga 2019/2020



09:30 FK Ufa - PFC Sochi 1-1



12:00 FC Ural - Spartak Moskva 0-0 *



14:30 Arsenal Tula - FK Krasnodar



17:00 CSKA Mosca - Krylia Sovetov



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Espanyol Barcelona - Getafe CF 1-1 *



14:00 CA Osasuna - Athletic Bilbao



16:00 SD Eibar - CD Alavés



18:30 Villarreal CF - Celta Vigo



21:00 Real Valladolid - Sevilla FC



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 UD Almería - CD Numancia 2-0 *



16:00



Albacete - CD Mirandés

Málaga CF - Elche CF



18:00



Girona FC - CF Fuenlabrada

UD Las Palmas - Real Oviedo



21:00 Cádiz CF - CD Lugo



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao



11:30 Sevilla FC - Valencia CF



12:00 FC Barcelona - Deportivo de La Coruña



14:00 UDG Tenerife Sur - Real Betis



18:00 EDF Logroño - Levante UD



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Kayserispor - Sivasspor 1-1 *



14:30



Alanyaspor - Göztepe

Kasımpaşa SK - Gençlerbirliği



17:00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Semifinali



16:00 Deportivo La Guaira - Deportivo Táchira