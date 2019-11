Sampdoria – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Udinese del 24 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Domenica 24 novembre alle ore 18 si giocherà Sampdoria – Udinese, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che, prima della sosta, hanno pareggiato in casa contro l’Atalanta e in classifica occupano la terzultima posizione con 9 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che sono reduci dal pareggio interno contro la SPAL e in classifica occupano la dodicesima posizione con 14 punti. Dirigerà l’incontro il signor Pairetto della sezione di Nichelino.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 24 novembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Per Ranieri unica tegola è l’infortunio di Bereszynski. I blucerchiati dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto Depaoli e Murru sulle corsie con in mezzo Ferrari e Colley. A centrocampo in mezzo ci saranno Ekdal e Vieira con Thorsby e l’ex Jankto sugli esterni mentre il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Quagliarella e Caprari.

QUI UDINESE – Problemi per Gotti che dovrà rinunciare a Okaka e Becao per squalifica e deve valutare Sema, Walace e Teodorczyk acciaccati. I friulani dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Musso tra i pali, reparto difensivo composto da Nuytinck, Ekong e De Maio. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Mandragora e De Paul mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Larsen e Ter Avest se non dovesse recuperare Sema. La coppia d’attacco sarà composta da Lasagna e Nestorovski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Udinese, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Udinese

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, De Maio; Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Ter Avest; Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti

STADIO: Luigi Ferraris