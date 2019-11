Lecce – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Cagliari del 25 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match rinviato per maltempo, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Domani alle ore 15, lunedì 25 novembre, alle ore 15 andrà in scena Lecce – Cagliari, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Match rinviato a domani pomeriggio a causa delle avverse condizioni meteo che stanno colpendo il Salento. Da una parte ci sono i salentini che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Lazio e in classifica occupano la diciassettesima posizione con 10 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i sardi che stanno vivendo un momento di forma idilliaco come dimostra il roboante successo casalingo contro la Fiorentina e la momentanea quinta posizione in classifica, insieme alla Lazio, con 24 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LECCE-CAGLIARI DIRETTA Il match Lecce - Cagliari, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà domani pomeriggio alle ore 15. 21.06 UFFICIALE: LECCE-CAGLIARI RINVIATA DOMANI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO. 21.05 Mariani sembra aver preso una decisione definitiva, il match sta per essere rinviato. 21.00 Altro dietrofront di Mariani che tra poco farà un terzo sopralluogo, difficile che adesso possa cominciare il match. 20.54 L'arbitro ha optato per il "si". Si gioca ma ci vorrà ancora un po' di tempo per drenare il campo soprattutto nelle due aree di rigore. Intanto continua a piovere sul Via del Mare. 20.51 Arbitro nuovamente in campo, insieme ai due capitani, per valutare le condizioni del terreno di gioco. 20.42 Secondo le indiscrezioni di Sky Sport si dovrebbe giocare, condizioni proibitive ma l'arbitro sembra aver preso la sua scelta. 20.38 Il match potrebbe essere rinviato alle ore 18 di domani pomeriggio, queste le prime indiscrezioni che arrivano dal campo. 20.33 In questo momento c'è il sopralluogo dell'arbitro, il pallone non rimbalza. Sempre più probabile un rinvio del match. 20.30 C'è ancora attesa per la decisione che prenderà il direttore di gara. 20.23 Le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-partita ma parecchie zone del campo sono allagate. 20.20 L'arbitro sta per entrare in campo per monitorare le condizioni del manto erboso, appesantito dalle precipitazioni che si sono abbattute sull'impianto salentino. 20.15 Match a rischio rinvio. 19.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Lecce Shakhov a supporto del tandem offensivo composto da Lapadula e La Mantia mentre nel Cagliari Nainggolan agirà alle spalle della coppia d'attacco formata da Joao Pedro e Simeone. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Lecce-Cagliari, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle ore 20.45. IL TABELLINO LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia. Allenatore: Liverani. A disposizione: Riccardi, Vera, Benzar, Meccariello, Farias, Dubickas, Vigorito, Dell’Orco, Imbula, Gallo, Lo Faso. CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran. A disposizione: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukievicz, Ionita, Oliva, Castro, Cerri RETI: AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Via del Mare

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lucioni e Rossettini. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Tabanelli e Petriccione mezze ali mentre davanti Shakhov alle spalle del tandem offensivo composto da Lapadula e La Mantia.

QUI CAGLIARI – Maran dovrebbe schierare i suoi con un modulo speculare a quello della squadra salentina: Olsen in porta, reparto difensivo composto da Cacciatore e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Klavan. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Ionita e Rog mezze ali mentre davanti Nainggolan alle spalle della coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Cagliari, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Lecce – Cagliari

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Lapadula, La Mantia. Allenatore: Liverani

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

STADIO: Via del Mare